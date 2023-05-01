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Paraguay'da devlet başkanlığı seçimini iktidar partisi adayı Pena kazandı
Paraguay'da devlet başkanlığı seçimini iktidar partisi adayı Pena kazandı
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena'nın kazandığı kesinleşti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T05:19+0300
2023-05-01T05:19+0300
dünya
seçim
paraguay
güney amerika
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Seçim kurulundan yapılan açıklamada, oyların yüzde 96'sının sayıldığı Paraguay'da, kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Colorado Partisi adayı Pena, oyların yüzde 43,15'in alarak devlet başkanlığı yarışını önde bitirdi.Sol koalisyonun adayı Efrain Alegre ise oyların yüzde 27,51'ini alırken, sağcı popülist aday Paraguayo Cubas da yüzde 21,62'lik oy oranıyla seçim yarışını üçüncülükle tamamladı.Senato'da büyük çoğunluğu kazanan Pena'nın, 17 valilikten 14'ünde de başarılı olduğu bildirildi.Pena, başkent Asunsion'daki zafer konuşmasında, destekçilerine seslenerek, "Kolektif refah ve ortak mutluluğumuza ulaşmak için hepinizi fikir birliğine davet ediyorum. Farklılıklarımızı ertelemenin, bizi ulus olarak birleştiren ortak gerekçelere öncelik vermenin zamanı geldi" dedi.Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ise açıklamasında, seçimlere katılan halkı tebrik ederek, "Paraguay halkını ve seçilmiş Devlet Başkanı Santiago Pena'yı tebrik ederim. Kurumlarımızı ve ülkenin demokrasisini güçlendirmek için düzenli ve şeffaf bir geçiş sağlayacağız" ifadesini kullandı.Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için dün oy kullanmıştı.Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.Pena, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes'in (2013-2018) ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.
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seçim, paraguay, güney amerika
seçim, paraguay, güney amerika

Paraguay'da devlet başkanlığı seçimini iktidar partisi adayı Pena kazandı

05:19 01.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL DUARTESantiago Pena
Santiago Pena - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL DUARTE
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena'nın kazandığı kesinleşti.
Seçim kurulundan yapılan açıklamada, oyların yüzde 96'sının sayıldığı Paraguay'da, kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Colorado Partisi adayı Pena, oyların yüzde 43,15'in alarak devlet başkanlığı yarışını önde bitirdi.
Sol koalisyonun adayı Efrain Alegre ise oyların yüzde 27,51'ini alırken, sağcı popülist aday Paraguayo Cubas da yüzde 21,62'lik oy oranıyla seçim yarışını üçüncülükle tamamladı.
Senato'da büyük çoğunluğu kazanan Pena'nın, 17 valilikten 14'ünde de başarılı olduğu bildirildi.
Pena, başkent Asunsion'daki zafer konuşmasında, destekçilerine seslenerek, "Kolektif refah ve ortak mutluluğumuza ulaşmak için hepinizi fikir birliğine davet ediyorum. Farklılıklarımızı ertelemenin, bizi ulus olarak birleştiren ortak gerekçelere öncelik vermenin zamanı geldi" dedi.
Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ise açıklamasında, seçimlere katılan halkı tebrik ederek, "Paraguay halkını ve seçilmiş Devlet Başkanı Santiago Pena'yı tebrik ederim. Kurumlarımızı ve ülkenin demokrasisini güçlendirmek için düzenli ve şeffaf bir geçiş sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için dün oy kullanmıştı.
Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.
Pena, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes'in (2013-2018) ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.
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