https://sputniknews.com.tr/20230501/msb-istanbulda-tcg-anadoluyu-140-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1070463369.html
MSB: İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti
MSB: İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'ya 140 binden fazla ziyaretçi geldiğini duyurdu. Bakanlık geminin yeni rotasının İzmir olacağını açıkladı 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T23:16+0300
2023-05-01T23:16+0300
2023-05-01T23:16+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tcg anadolu gemisi
ziyaret
ziyaretçi
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), tcg anadolu gemisi, ziyaret, ziyaretçi
milli savunma bakanlığı (msb), tcg anadolu gemisi, ziyaret, ziyaretçi
MSB: İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'ya 140 binden fazla ziyaretçi geldiğini duyurdu. Bakanlık geminin yeni rotasının İzmir olacağını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.