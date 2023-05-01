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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/milli-egitim-bakani-ozer-duyurdu-yokten-ordu-muhendislik-fakultesi-onayi-cikti-1070459419.html
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: YÖK'ten Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: YÖK'ten Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu'ndan Ordu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulması onayının çıktığını... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ordu
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
mahmut özer
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Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da eğitimi güçlendirmek için son 15 gün içerisinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.Özer, 2023 yılındaki 491 milyon lira yatırımı ilave yatırımlar ile birlikte 3,5 milyar liranın üzerine çıkardıklarını vurgulayarak, "Gerçekten bu çok önemli bir yatırım. Sadece okullar değil, 7 tane öğretmenevi, 10 tane bilim sanat merkezi ve mevcut okulların onarımları, altyapılarıyla ilgili çok ciddi yatırımları Ordu'muza kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah ilave ilçelerle birlikte bu yatırımlar çok daha iyi noktalara gelecektir" diye konuştu.Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde TEKNOPARK ile ilgili bir talepleri olduğunu anlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:
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ordu, yök, yükseköğretim kurulu (yök), mahmut özer, teknopark
ordu, yök, yükseköğretim kurulu (yök), mahmut özer, teknopark

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: YÖK'ten Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı

22:12 01.05.2023 (güncellendi: 22:16 01.05.2023)
© İHA / SELİM KUŞCUMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© İHA / SELİM KUŞCU
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu'ndan Ordu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulması onayının çıktığını söyledi.
Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da eğitimi güçlendirmek için son 15 gün içerisinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.
Özer, 2023 yılındaki 491 milyon lira yatırımı ilave yatırımlar ile birlikte 3,5 milyar liranın üzerine çıkardıklarını vurgulayarak, "Gerçekten bu çok önemli bir yatırım. Sadece okullar değil, 7 tane öğretmenevi, 10 tane bilim sanat merkezi ve mevcut okulların onarımları, altyapılarıyla ilgili çok ciddi yatırımları Ordu'muza kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah ilave ilçelerle birlikte bu yatırımlar çok daha iyi noktalara gelecektir" diye konuştu.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde TEKNOPARK ile ilgili bir talepleri olduğunu anlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:
"Bunun ön adımı olarak da Ordu'muza, üniversitemize bir mühendislik fakültesi kurulması ile ilgili talepleri olmuştu. Hem rektörümüz ile görüştük hem de YÖK Başkanımız Erol Özvar hocamız ile görüştük ve bugün itibarıyla YÖK Yürütme Kurulu'ndan Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı. Böylece Ordu'muzun üniversitesinin de kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili çok önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Ordu'muza mühendislik fakültesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli YÖK başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan bir sonraki adımımız TEKNOPARK açılması. Çünkü mühendislik fakültesinin kurulması bu alanda çok önemli bir eşikti. İnşallah mühendislik fakültesinden sonra da TEKNOPARK'ın kurulmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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