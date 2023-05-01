Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: YÖK'ten Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı

"Bunun ön adımı olarak da Ordu'muza, üniversitemize bir mühendislik fakültesi kurulması ile ilgili talepleri olmuştu. Hem rektörümüz ile görüştük hem de YÖK Başkanımız Erol Özvar hocamız ile görüştük ve bugün itibarıyla YÖK Yürütme Kurulu'ndan Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı. Böylece Ordu'muzun üniversitesinin de kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili çok önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Ordu'muza mühendislik fakültesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli YÖK başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan bir sonraki adımımız TEKNOPARK açılması. Çünkü mühendislik fakültesinin kurulması bu alanda çok önemli bir eşikti. İnşallah mühendislik fakültesinden sonra da TEKNOPARK'ın kurulmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."