https://sputniknews.com.tr/20230501/millet-ittifakindan-yeni-kampanya-videosu-ilk-turda-bitirelim-haydi-1070453683.html

Millet İttifakı'ndan yeni kampanya videosu: İlk turda bitirelim, haydi

Millet İttifakı'ndan yeni kampanya videosu: İlk turda bitirelim, haydi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İlk Turda Bitirelim #Haydi" notuyla yeni bir seçim kampanya... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-01T20:25+0300

2023-05-01T20:28+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Millet İttifakı'nın tüm parti liderlerinin ve iki belediye başkanının yer aldığı görüntülerde 'Haydi' şarkısıyla birlikte seçmen sandığa davet edildi.Kazım Koyuncu tarafından seslendirilen 'Hayde' şarkısının kullanıldığı tanıtım filminde Akşener, "Haydi tarih yazalım", Kılıçdaroğlu, "Haydi, birlikte sandığa", Karamollaoğlu, "Haydi umuda", Babacan, "Haydi, beraber", Davutoğlu, "Haydi yeniliğe", Uysal, "Haydi mutluluğa" ifadelerini kullandı. Tanıtım filmi Kılıçdaroğlu'nun, "Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz! Türkiye kazanacak, haydi" sözleriyle sona erdi.

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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, seçim