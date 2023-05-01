https://sputniknews.com.tr/20230501/meksikada-yolcu-otobusunun-ucuruma-yuvarlanmasi-sonucu-18-kisi-yasamini-yitirdi-1070414129.html
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T05:54+0300
2023-05-01T05:54+0300
2023-05-01T05:54+0300
dünya
meksika
otobüs
uçurum
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Meksika'nın güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kar yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.Kazada, 11'i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco'dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor.
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meksika, otobüs, uçurum
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi
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Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Meksika'nın güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kar yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.
Kazada, 11'i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.
Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco'dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor.