https://sputniknews.com.tr/20230501/masumlar-apartmanina-erotik-shop-acildi-1070427173.html

'Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı

'Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı

'Masumlar Apartmanı' dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı’na erotik shop açıldı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T12:35+0300

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yaşam

masumlar apartmanı

dizi

beyoğlu

erotik

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İki sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin çekildiği İstanbul Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı’nda erotik shop açıldı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan ve 1912 yılında inşa edilen Temel Apartmanı, iki yıl boyunca dizi ekibine ev sahipliği yaptı. Apartmanın çekimler için boyatılan kırmızı demir kapısı ve pencerelerinin de renginin değiştirildiği görüldü.Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranında 15 Eylül 2020 yılında başlamış, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 71. bölümüyle de veda etmişti. 2 sezon süren dizi televizyon tarihinin önemli işleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Dizinin hikâyesi kadar, projenin çekildiği apartman da meşhur olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220516/masumlar-apartmani-satisa-cikti-bulent-ersoy-da-talip-1056405305.html

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masumlar apartmanı, dizi, beyoğlu, erotik