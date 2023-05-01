https://sputniknews.com.tr/20230501/mansur-yavas-pkk-istedi-diye-tc-tabelalarini-soktuler-biz-taktik-bunlar-mevsimlik-vatansever-1070431877.html

Mansur Yavaş: PKK istedi diye T.C. tabelalarını söktüler, biz taktık, bunlar mevsimlik vatansever

Mansur Yavaş: PKK istedi diye T.C. tabelalarını söktüler, biz taktık, bunlar mevsimlik vatansever

Mansur Yavaş, İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Bu ülkede terör ile işbirliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. PKK ona... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T13:53+0300

2023-05-01T13:53+0300

2023-05-01T14:21+0300

2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

seçim

2023

millet ittifakı

t.c.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Bu ülkede terör ile işbirliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. PKK ona Karadeniz’de suikast düzenlemiştir. Bunlar mevsimlik vatansever” dedi.Yavaş konuşmasında şu noktalara da değindi:

https://sputniknews.com.tr/20230430/millet-ittifakinin-izmir-mitingi-basliyor-kilicdaroglu-gundogdu-meydaninda-1070395381.html

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, seçim, 2023, millet ittifakı, t.c.