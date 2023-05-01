Mansur Yavaş: PKK istedi diye T.C. tabelalarını söktüler, biz taktık, bunlar mevsimlik vatansever
13:53 01.05.2023 (güncellendi: 14:21 01.05.2023)
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
© AA
Mansur Yavaş, İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Bu ülkede terör ile işbirliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. PKK ona Karadeniz’de suikast düzenlemiştir. Bunlar mevsimlik vatansever” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Bu ülkede terör ile işbirliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. PKK ona Karadeniz’de suikast düzenlemiştir. Bunlar mevsimlik vatansever” dedi.
Yavaş konuşmasında şu noktalara da değindi:
"Bu ülkede terör ile işbirliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. PKK ona Karadeniz’de suikast düzenlemiştir. Bunlar mevsimlik vatansever! Bu ülkede siyasetin normalleşmesinin zamnaı geldi. Bütün 85 milyonu kabul ederek. Oy versin vermesin herkese aynı davranılmalı. 6 lider gelip uzlaştı. Ne yapacaklarına kararlaştırdılar. İnşallah o yolda devam edecekler. Kimseye hakaret etmez, iftira etmez genel başkanımız. Genel Başkanımızın daha Cumhur İttifakına ya da onlara oy vereceklere karşı tek bir kötü kelime söz söylediğini duymadım. İzmir’den söz almak istiyorum. Birinci turda bitiyor muyuz?”"
Mansur Yavaş: PKK istedi diye Türkiye Cumhuriyeti tabelalarını söktüler, biz taktık— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2023
Babacan 2014’te 'Ziraat Bankası'nda T.C. ibaresi müşteri unutmasın diye kaldırıldı' açıklaması yapmıştıhttps://t.co/gidPrTIk1f pic.twitter.com/rLjOC15lZY