https://sputniknews.com.tr/20230501/kilicdaroglundan-depremlerde-arama-kurtarma-calismasi-yapan-madencilere-ziyaret-1070454126.html

Kılıçdaroğlu'ndan depremlerde arama kurtarma çalışması yapan madencilere ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan depremlerde arama kurtarma çalışması yapan madencilere ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencileri ziyaret etti. Madencilerle... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

zonguldak

madenciler

arama kurtarma

kemal kılıçdaroğlu

deprem

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilere ziyarette bulundu.Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında kentte düzenlediği mitingin ardından, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce canı yıkıntıların altından kurtaran maden işçilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.Beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile madencilerle görüşen Kılıçdaroğlu, madencilerin afet bölgesindeki çalışmalarının çok değerli olduğunu söyledi.Dışarıdan bunu çok daha net gözlemlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Depremin ikinci günü gittiğimde 2 küçük çocuk geldi. 'Babamız şurada, enkazın altında sesini duyuyoruz, ne olur kurtarın? dedi. Bu işin uzmanı olmak lazım, uzmanı olmayan birisi gider bir şey yaparsa, bir de alttaki kişinin hayatını tehlikeye sokabilir" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, maden işçilerinin bu işi profesyonelce yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Bir süre işçilerle sohbet ettikten sonra yola çıkan Kılıçdaroğlu, Karaman beldesinden geçtiği sırada otobüsünün önünü kesen vatandaşlarla çay içti.

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zonguldak, madenciler, arama kurtarma, kemal kılıçdaroğlu, deprem