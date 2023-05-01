https://sputniknews.com.tr/20230501/kilicdaroglu-fakir-fukaranin-evine-biraz-su-ekmek-goturme-cabasiyla-alay-edenler-bizden-degildir-1070431645.html
Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir
Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir" dedi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T13:42+0300
2023-05-01T13:42+0300
2023-05-01T13:42+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
miting
ekonomi
su
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Seçim hazırlıkları kapsamında düzenlenen mitinglerde dağıtılan yiyecek ve içeceklere dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230501/cumhur-ittifakinin-mitingiyle-ayni-gun-olacakti-millet-ittifakinin-istanbul-mitingi-one-cekildi-1070427896.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, miting, ekonomi, su
kemal kılıçdaroğlu, chp, miting, ekonomi, su
Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Seçim hazırlıkları kapsamında düzenlenen mitinglerde dağıtılan yiyecek ve içeceklere dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!"