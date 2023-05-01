Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir

"Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!"