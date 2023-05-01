https://sputniknews.com.tr/20230501/karisini-oldurmeden-once-cezalari-arastirmisti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1070431544.html

Karısını öldürmeden önce cezaları araştırmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Karısını öldürmeden önce cezaları araştırmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Elazığ’da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T13:42+0300

2023-05-01T13:42+0300

2023-05-01T13:42+0300

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dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

ağırlaştırılmış müebbet

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Olay, 9 Haziran 2020’de saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti. Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine girmişti. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç'ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı.Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'a eşi Aslıhan Alkılınç’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.’yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221223/esini-oldurdukten-sonra-cezai-ehliyeti-olmayan-hastaliklari-arastirmisti-akil-sagligi-yerinde-cikti-1064902423.html

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