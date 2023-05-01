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https://sputniknews.com.tr/20230501/japonyada-bir-ilk-kurtaj-hapina-onay-cikti-1070435684.html
Japonya'da bir ilk: Kürtaj hapına onay çıktı
Japonya'da bir ilk: Kürtaj hapına onay çıktı
Japonya Sağlık Bakanlığı, 9 haftaya kadar olan gebelikleri sonlandırmak için iki aşamalı ilaçlı tedaviye yeşil ışık yaktı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T15:07+0300
2023-05-01T15:12+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
hap
kürtaj
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Doğu Asya ülkesi Japonya'da Sağlık Bakanlığı bir ilke imza attı. Kürtaj hapı, Sağlık Bakanlığı'nın erken evre gebelikleri sonlandırmak için kullanılan bir ilacı onaylamasının ardından ülkede ilk kez satışa sunulacak.Bakanlıktan cuma günü sağlık yetkililerine yapılan bildirimde, İngiltere merkezli bir firma tarafından yapılan ilacın onaylandığı duyuruldu.İngiliz ilaç şirketi, iki aşamalı bir mifepriston ve misoprostol tedavisi içeren ürününü Aralık 2021'de Japonya'nın onayına sunmuştu.Maliyeti 100 bin yen civarındaJaponya'da bir kürtaj ameliyatının ortalama maliyeti 100 bin ila 200 bin yen arasında. Japon devlet medyası NHK, ilacın maliyetinin ise 100 bin yen civarında olacağını duyurdu.Öte yandan karar, bir kesim tarafından ülkede gittikçe düşen nüfus artış hızı gerekçe gösterilerek eleştiriliyor.Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ise aynı zamanda ertesi gün haplarına ulaşımın daha kolay hale getirilmesi konusunda hükümete baskıyı sürdürüyor.Benzer ilaçlar, kürtaj hapını ilk kez 1988'de onaylayan Fransa ve 2000'den beri kullanımın yasal olduğu ABD dahil birçok ülkede mevcut.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abdde-kurtaj-tartismasi-ordunun-komuta-kademesi-atamalarini-kilitledi-1069359040.html
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asya & pasifik, japonya, hap, kürtaj, onay
asya & pasifik, japonya, hap, kürtaj, onay

Japonya'da bir ilk: Kürtaj hapına onay çıktı

15:07 01.05.2023 (güncellendi: 15:12 01.05.2023)
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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Japonya Sağlık Bakanlığı, 9 haftaya kadar olan gebelikleri sonlandırmak için iki aşamalı ilaçlı tedaviye yeşil ışık yaktı.
Doğu Asya ülkesi Japonya'da Sağlık Bakanlığı bir ilke imza attı.
Kürtaj hapı, Sağlık Bakanlığı'nın erken evre gebelikleri sonlandırmak için kullanılan bir ilacı onaylamasının ardından ülkede ilk kez satışa sunulacak.
Bakanlıktan cuma günü sağlık yetkililerine yapılan bildirimde, İngiltere merkezli bir firma tarafından yapılan ilacın onaylandığı duyuruldu.
İngiliz ilaç şirketi, iki aşamalı bir mifepriston ve misoprostol tedavisi içeren ürününü Aralık 2021'de Japonya'nın onayına sunmuştu.

Maliyeti 100 bin yen civarında

Japonya'da bir kürtaj ameliyatının ortalama maliyeti 100 bin ila 200 bin yen arasında. Japon devlet medyası NHK, ilacın maliyetinin ise 100 bin yen civarında olacağını duyurdu.
Öte yandan karar, bir kesim tarafından ülkede gittikçe düşen nüfus artış hızı gerekçe gösterilerek eleştiriliyor.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ise aynı zamanda ertesi gün haplarına ulaşımın daha kolay hale getirilmesi konusunda hükümete baskıyı sürdürüyor.
Benzer ilaçlar, kürtaj hapını ilk kez 1988'de onaylayan Fransa ve 2000'den beri kullanımın yasal olduğu ABD dahil birçok ülkede mevcut.
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