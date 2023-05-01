https://sputniknews.com.tr/20230501/israil-adalet-bakani-abdnin-ulkedeki-protestolari-destekledigini-iddia-etti-1070448471.html

İsrail Adalet Bakanı, ABD'nin ülkedeki protestoları desteklediğini iddia etti

İsrail Adalet Bakanı, ABD'nin ülkedeki protestoları desteklediğini iddia etti

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 'hükümetin tartışmalı yargı reformuna karşı ülkesindeki protestoları ABD'nin desteklediğini söylediği' iddia edildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T18:38+0300

2023-05-01T18:38+0300

2023-05-01T18:38+0300

dünya

israil

protesto

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068876772_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_87122865d822d62a8928c04f648e3d67.jpg

İbranice yayın yapan 'Walla' haber sitesi, Levin'in basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşmaya ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını yayımladı.Söz konusu kayıtlara göre Levin, 'protesto hareketinin, basını tamamen kontrol ettiğini, Yüksek Mahkeme, Başsavcı, tüm finansal sistem ve kendileriyle işbirliği yapan ABD'nin üzerinde söz sahibi olduğunu' söyledi.Levin ayrıca, yargı düzenlemesi için mücadele etmeye hazır olduğunu, parti saflarındaki birliğin bunun için önemli olduğunu ifade ederek, muhalefeti cumhurbaşkanlığının yürüttüğü müzakerelerde "uzlaşıya yanaşmamakla" suçladı.ABD'den benzer iddialara tepkilerİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in de Washington yönetiminin İsrail'deki protestoları desteklediği iddialarını daha önce dile getirmesine ABD'li bazı isimler tepki göstermişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Yair Netanyahu'nun iddialarının ardından "bu suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu" açıklamıştı.Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ise ABD Başkanı Joe Biden'ı "Amerikan karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı ağırlamak ancak müttefik Netanyahu'ya yüz çevirmekle olur." diyerek suçlamış, Biden yönetimi yetkililerinin "İsrail'deki hükümet karşıtı protestoları finanse etmekten çok öteye gittiğini" savunmuştu.Ertelenen yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi bu ay yine Meclise getirmesi bekleniyor.İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan sağ, aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partiler 27 Nisan Perşembe günü tartışmalı yargı paketi konusunda hükümete destek olmak için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde geniş katılımlı gösteri düzenlemişti.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, protesto, abd