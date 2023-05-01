https://sputniknews.com.tr/20230501/isid-ve-el-kaide-baglantili-2-kisinin-turkiyedeki-mal-varliklari-donduruldu-1070429864.html
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'IŞİD ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' kısmına ekleme yapıldı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T13:07+0300
2023-05-01T13:07+0300
2023-05-01T13:07+0300
türkiye
türkiye
işid
el kaide
mal varlığı
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'IŞİD ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine Afganistan uyruklu Mavlavi Receb Selahaddin ve Sultan Aziz Azzam eklendi.
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türkiye, işid, el kaide, mal varlığı, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
türkiye, işid, el kaide, mal varlığı, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'IŞİD ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' kısmına ekleme yapıldı.
BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'IŞİD ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine Afganistan uyruklu Mavlavi Receb Selahaddin ve Sultan Aziz Azzam eklendi.