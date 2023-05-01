https://sputniknews.com.tr/20230501/isid-liderinin-etkisiz-hale-getirildigi-mit-operasyonunun-detaylari-ortaya-cikti-1070444422.html
IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı
IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı
MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği IŞİD'in sözde elebaşı Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T16:56+0300
2023-05-01T16:56+0300
2023-05-01T16:59+0300
türkiye
işid
mit
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "IŞİD'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.
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işid, mit
IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı
16:56 01.05.2023 (güncellendi: 16:59 01.05.2023) Abone ol
MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği IŞİD'in sözde elebaşı Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "IŞİD'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.
İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.
Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.
Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.