https://sputniknews.com.tr/20230501/iran-suudi-arabistandaki-diplomatik-misyonlarini-acti-1070430246.html

İran, Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarını yeniden açtı

İran, Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarını yeniden açtı

İran, Suudi Arabistan'daki 3 diplomatik misyonunu yeniden açtığını açıkladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T13:15+0300

2023-05-01T13:15+0300

2023-05-01T13:15+0300

dünya

iran

nasır kenani

suudi arabistan

diplomatik misyon

açılış

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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Pazartesi günü Suudi Arabistan'daki üç diplomatik misyonu yeniden açtığını söyledi.Açıklamada, "Riyad'daki büyükelçilik, başkonsolosluk ve Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı İran temsilciliği olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üç diplomatik misyonu faaliyetlerine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.Yeniden açılışlar, iki ülkenin Mart ayında Çin'in aracılık ettiği bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.Suudi Arabistan'ın da benzer şekilde İran'daki diplomatik misyonlarını yeniden açması bekleniyor.

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