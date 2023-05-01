https://sputniknews.com.tr/20230501/iran-suudi-arabistandaki-diplomatik-misyonlarini-acti-1070430246.html
İran, Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarını yeniden açtı
İran, Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarını yeniden açtı
İran, Suudi Arabistan'daki 3 diplomatik misyonunu yeniden açtığını açıkladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T13:15+0300
2023-05-01T13:15+0300
2023-05-01T13:15+0300
dünya
iran
nasır kenani
suudi arabistan
diplomatik misyon
açılış
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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Pazartesi günü Suudi Arabistan'daki üç diplomatik misyonu yeniden açtığını söyledi.Açıklamada, "Riyad'daki büyükelçilik, başkonsolosluk ve Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı İran temsilciliği olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üç diplomatik misyonu faaliyetlerine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.Yeniden açılışlar, iki ülkenin Mart ayında Çin'in aracılık ettiği bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.Suudi Arabistan'ın da benzer şekilde İran'daki diplomatik misyonlarını yeniden açması bekleniyor.
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iran, nasır kenani, suudi arabistan, diplomatik misyon, açılış
iran, nasır kenani, suudi arabistan, diplomatik misyon, açılış
İran, Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarını yeniden açtı
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İran, Suudi Arabistan'daki 3 diplomatik misyonunu yeniden açtığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Pazartesi günü Suudi Arabistan'daki üç diplomatik misyonu yeniden açtığını söyledi.
Açıklamada, "Riyad'daki büyükelçilik, başkonsolosluk ve Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı İran temsilciliği olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üç diplomatik misyonu faaliyetlerine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.
Yeniden açılışlar, iki ülkenin Mart ayında Çin'in aracılık ettiği bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.
Suudi Arabistan'ın da benzer şekilde İran'daki diplomatik misyonlarını yeniden açması bekleniyor.