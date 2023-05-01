Muharrem İnce, CHP seçmenine seslendi: Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi

"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dediler ki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dediler ki 'Ölüm mü? sıtma mı?' Bize dediler ki, 'A mı? B mi?' Bize dediler ki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.