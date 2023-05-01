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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/ince-chp-secmenine-seslendi-sizin-bildiginiz-ataturkun-partisi-yok-artik-1070456046.html
Muharrem İnce, CHP seçmenine seslendi: Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi
Muharrem İnce, CHP seçmenine seslendi: Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi
Tekirdağ'da konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
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pkk
atatürk
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde, yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.Gençlerle yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden İnce, gençlerle birlikte memlekete sahip çıkacaklarını belirtti.'Anketler palavra, öyle anket yok'Seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden İnce şöyle konuştu:İnce, Atatürk'e saygısızlık yapanın Memleket Partisi'nden atıldığının altını çizdi.Terör örgütlerinin kendisiyle uğraştığını ileri süren İnce, bu durumun bile kendisine oy verilmesi için yeterli bir sebep olduğunu savundu.'10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?'Kendisiyle ne kadar uğraşsalar da doğru yolda olduğunu ve direneceğini sözlerine ekleyen İnce, şunları kaydetti:İnce, konuşmasının ardından otobüsten vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.
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muharrem ince, fetö, pkk, atatürk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi
muharrem ince, fetö, pkk, atatürk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi

Muharrem İnce, CHP seçmenine seslendi: Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi

21:11 01.05.2023 (güncellendi: 21:41 01.05.2023)
© İHA / SERDAR ŞAHİN-Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© İHA / SERDAR ŞAHİN-
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Tekirdağ'da konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz, 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde, yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.
Gençlerle yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden İnce, gençlerle birlikte memlekete sahip çıkacaklarını belirtti.

'Anketler palavra, öyle anket yok'

Seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden İnce şöyle konuştu:
"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dediler ki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dediler ki 'Ölüm mü? sıtma mı?' Bize dediler ki, 'A mı? B mi?' Bize dediler ki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.
CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3. sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi."
İnce, Atatürk'e saygısızlık yapanın Memleket Partisi'nden atıldığının altını çizdi.
Terör örgütlerinin kendisiyle uğraştığını ileri süren İnce, bu durumun bile kendisine oy verilmesi için yeterli bir sebep olduğunu savundu.

'10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?'

Kendisiyle ne kadar uğraşsalar da doğru yolda olduğunu ve direneceğini sözlerine ekleyen İnce, şunları kaydetti:
"PKK, FETÖ, Hizbullah, bilumum terör örgütleri hepsi Muharrem İnce'ye saldırıyorsa Muharrem İnce doğru yolda demektir. Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar, sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?
Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim, benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce eğilmez."
İnce, konuşmasının ardından otobüsten vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.
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