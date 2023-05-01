https://sputniknews.com.tr/20230501/hollywood-15-yil-sonra-ilk-buyuk-senarist-grevinin-esiginde-1070432836.html

Hollywood, 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde

Hollywood, 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde

Hollywood, Amerika Yazarlar Birliği (WGAW) ile Hollywood stüdyoları arasındaki sözleşmenin Pazartesi günü sona ermesiyle 15 yıl sonra ilk büyük senarist... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T14:11+0300

2023-05-01T14:11+0300

2023-05-01T14:12+0300

dünya

hollywood

grev

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/07/1055384980_0:117:2048:1269_1920x0_80_0_0_8a4f71c00c8002ff5c8ce0a8b745c6a3.jpg

Grevlerin yetersiz maaş seviyeleri, telif haklarını koruma mücadelesi, çalışma ortamı ve benzeri sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan, akış hizmetlerinde uygulanan '20'nin üzerindeki yayın normu üzerinden sezon başına yaklaşık 10 bölümden oluşan' sistemi de, her projede daha az senaristin yer almasına ve yazarların ortalama maaşı yüzde ile orantılı olarak artmadığı için gelirlerinde düşüşe neden oluyor.Konuyla ilgili yayınlanan raporlarda, olası grevlerin, eylemlerin uzaması halinde şirketlerin sonbaharda gösterime girecek filmleri erteleyerek yapım sektörünü de etkileyebileceği belirtildi.Bir grev olursa, Amerikalı komedyen Stephen Colbert, komedyen Jimmy Fallon, TV sunucusu Jimmy Kimmel ve Seth Meyers gibilerin sunduğu talk şovların hemen yayından kaldırılacağı belirtiliyor.Hollywood yazarları en son 2007'de 100 gün süren ve tahminen 2.1 milyar dolarlık gelir kaybına mal olan bir grev düzenlemişti.

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollywood, grev, sözleşme