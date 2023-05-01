https://sputniknews.com.tr/20230501/hollywood-15-yil-sonra-ilk-buyuk-senarist-grevinin-esiginde-1070432836.html
Hollywood, 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde
Hollywood, 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde
Hollywood, Amerika Yazarlar Birliği (WGAW) ile Hollywood stüdyoları arasındaki sözleşmenin Pazartesi günü sona ermesiyle 15 yıl sonra ilk büyük senarist... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T14:11+0300
2023-05-01T14:11+0300
2023-05-01T14:12+0300
dünya
hollywood
grev
sözleşme
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Grevlerin yetersiz maaş seviyeleri, telif haklarını koruma mücadelesi, çalışma ortamı ve benzeri sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan, akış hizmetlerinde uygulanan '20'nin üzerindeki yayın normu üzerinden sezon başına yaklaşık 10 bölümden oluşan' sistemi de, her projede daha az senaristin yer almasına ve yazarların ortalama maaşı yüzde ile orantılı olarak artmadığı için gelirlerinde düşüşe neden oluyor.Konuyla ilgili yayınlanan raporlarda, olası grevlerin, eylemlerin uzaması halinde şirketlerin sonbaharda gösterime girecek filmleri erteleyerek yapım sektörünü de etkileyebileceği belirtildi.Bir grev olursa, Amerikalı komedyen Stephen Colbert, komedyen Jimmy Fallon, TV sunucusu Jimmy Kimmel ve Seth Meyers gibilerin sunduğu talk şovların hemen yayından kaldırılacağı belirtiliyor.Hollywood yazarları en son 2007'de 100 gün süren ve tahminen 2.1 milyar dolarlık gelir kaybına mal olan bir grev düzenlemişti.
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hollywood, grev, sözleşme
hollywood, grev, sözleşme
Hollywood, 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde
14:11 01.05.2023 (güncellendi: 14:12 01.05.2023) Abone ol
Hollywood, Amerika Yazarlar Birliği (WGAW) ile Hollywood stüdyoları arasındaki sözleşmenin Pazartesi günü sona ermesiyle 15 yıl sonra ilk büyük senarist grevinin eşiğinde.
Grevlerin yetersiz maaş seviyeleri, telif haklarını koruma mücadelesi, çalışma ortamı ve benzeri sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan, akış hizmetlerinde uygulanan '20'nin üzerindeki yayın normu üzerinden sezon başına yaklaşık 10 bölümden oluşan' sistemi de, her projede daha az senaristin yer almasına ve yazarların ortalama maaşı yüzde ile orantılı olarak artmadığı için gelirlerinde düşüşe neden oluyor.
Konuyla ilgili yayınlanan raporlarda, olası grevlerin, eylemlerin uzaması halinde şirketlerin sonbaharda gösterime girecek filmleri erteleyerek yapım sektörünü de etkileyebileceği belirtildi.
Bir grev olursa, Amerikalı komedyen Stephen Colbert, komedyen Jimmy Fallon, TV sunucusu Jimmy Kimmel ve Seth Meyers gibilerin sunduğu talk şovların hemen yayından kaldırılacağı belirtiliyor.
Hollywood yazarları en son 2007'de 100 gün süren ve tahminen 2.1 milyar dolarlık gelir kaybına mal olan bir grev düzenlemişti.