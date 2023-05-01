https://sputniknews.com.tr/20230501/hazine-ve-maliye-bakanligi-2-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1070420173.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T11:25+0300
2023-05-01T11:25+0300
2023-05-01T11:25+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.