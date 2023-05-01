https://sputniknews.com.tr/20230501/gurcistanda-2-milyon-dolar-karsiliginda-uranyum-satmaya-calisan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1070458704.html
Gürcistan'da 2 milyon dolar karşılığında uranyum satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı
Gürcistan'da 2 milyon dolar karşılığında uranyum satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi mensuplarının, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:00+0300
2023-05-01T22:00+0300
2023-05-01T22:00+0300
dünya
gürcistan
uranyum
kaçakçılık
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Rustavi televizyonunun haberine göre, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Habere göre, yapılan radyolojik ekspertiz sonucu incelenmek üzere sunulan numunede uranyum olduğu tespit edildi.Kurumdan yapılan açıklamada, “Devlet Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Departmanı çalışanları, Gürcistan Savcılığı ile birlikte bulunduğu aktif arama önlemleri sonucunda bir kişiyi, yasadışı olarak radyoaktif madde satma girişimi nedeniyle gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.Departmanın açıkladığı üzere gözaltına alınan kişi, radyoaktif maddeyi Poti kentinde satmayı planlamıştı. Olayla ilgili olarak, yasa dışı radyoaktif madde dolaşımına ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı. Gözaltına alınan adam 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
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gürcistan, uranyum, kaçakçılık
gürcistan, uranyum, kaçakçılık
Gürcistan'da 2 milyon dolar karşılığında uranyum satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi mensuplarının, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.
Rustavi televizyonunun haberine göre, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Habere göre, yapılan radyolojik ekspertiz sonucu incelenmek üzere sunulan numunede uranyum olduğu tespit edildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Devlet Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Departmanı çalışanları, Gürcistan Savcılığı ile birlikte bulunduğu aktif arama önlemleri sonucunda bir kişiyi, yasadışı olarak radyoaktif madde satma girişimi nedeniyle gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.
Departmanın açıkladığı üzere gözaltına alınan kişi, radyoaktif maddeyi Poti kentinde satmayı planlamıştı. Olayla ilgili olarak, yasa dışı radyoaktif madde dolaşımına ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı. Gözaltına alınan adam 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.