https://sputniknews.com.tr/20230501/gurcistanda-2-milyon-dolar-karsiliginda-uranyum-satmaya-calisan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1070458704.html

Gürcistan'da 2 milyon dolar karşılığında uranyum satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

Gürcistan'da 2 milyon dolar karşılığında uranyum satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi mensuplarının, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:00+0300

2023-05-01T22:00+0300

2023-05-01T22:00+0300

dünya

gürcistan

uranyum

kaçakçılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103818/01/1038180126_0:93:1553:967_1920x0_80_0_0_e2f4102a3c9d59ee7e0d8aeac2ca8509.jpg

Rustavi televizyonunun haberine göre, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 2 milyon dolar karşılığında radyoaktif madde satmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Habere göre, yapılan radyolojik ekspertiz sonucu incelenmek üzere sunulan numunede uranyum olduğu tespit edildi.Kurumdan yapılan açıklamada, “Devlet Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Departmanı çalışanları, Gürcistan Savcılığı ile birlikte bulunduğu aktif arama önlemleri sonucunda bir kişiyi, yasadışı olarak radyoaktif madde satma girişimi nedeniyle gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.Departmanın açıkladığı üzere gözaltına alınan kişi, radyoaktif maddeyi Poti kentinde satmayı planlamıştı. Olayla ilgili olarak, yasa dışı radyoaktif madde dolaşımına ilişkin madde kapsamında ceza davası açıldı. Gözaltına alınan adam 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, uranyum, kaçakçılık