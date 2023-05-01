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Güney Kore'de 1 Mayıs mitinglerine binlerce işçi katıldı: Sendika yetkilisi kendini yaktı
Güney Kore'de 1 Mayıs mitinglerine binlerce işçi katıldı: Sendika yetkilisi kendini yaktı
Güney Kore'deki işçi sendikaları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için ülke genelinde mitingler düzenledi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
güney kore
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
eylem
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İşçi Bayramı dünya genelinde kutlama ve protesto gösterilerine sahne olurken, Güney Kore'de Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) öncülüğünde bir araya gelen işçiler Seul, Daegu, Busan ve Gwangju gibi büyük şehirler dahil ülkenin dört bir yanında miting gerçekleştirdi.Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi çağrısında bulunan işçiler, başkent Seul'ün merkezindeki Gwanghwamun Meydanı'nda toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Daha sonra Yongsan-gu'daki başkanlık ofisi, Jung-gu'daki Seul Bölgesel İstihdam ve Çalışma Bürosu ve Jongno-gu'daki Anayasa Mahkemesi'ne yürüyen Kore Sendikalar Konfederasyonu üyesi işçiler hükümetin taleplerini karşılayamaması durumunda Temmuz ayında topyekün bir grev düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.Sendika yetkilisi kendini yaktıÖte yandan, KCTU altında faaliyet gösteren bir inşaat işçileri sendikası yetkilisinin yargılandığı davanın karar duruşması öncesinde Gangneung'daki bölge mahkemesi önünde kendini ateşe verdiği açıklandı. Vücuduna döktüğü yanıcı maddenin de etkisiyle ağır yaralanan 50 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. KCTU, şahsın ardında bıraktığı intihar notunu kamuoyu ile paylaşırken, notta "Yasal şekilde masum faaliyetlerde bulundum. Buna rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu çiğnemekten değil, işi engelleme ve şantajdan yargılanıyorum. Onurum bunu kaldıramaz" ifadelerinin yer aldığı açıklandı.
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güney kore, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, eylem
güney kore, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, eylem

Güney Kore'de 1 Mayıs mitinglerine binlerce işçi katıldı: Sendika yetkilisi kendini yaktı

16:51 01.05.2023
© İHAGüney Kore'de 1 Mayıs mitinglerine binlerce işçi katıldı: Sendika yetkilisi kendini yaktı
Güney Kore'de 1 Mayıs mitinglerine binlerce işçi katıldı: Sendika yetkilisi kendini yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© İHA
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Güney Kore'deki işçi sendikaları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için ülke genelinde mitingler düzenledi.
İşçi Bayramı dünya genelinde kutlama ve protesto gösterilerine sahne olurken, Güney Kore'de Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) öncülüğünde bir araya gelen işçiler Seul, Daegu, Busan ve Gwangju gibi büyük şehirler dahil ülkenin dört bir yanında miting gerçekleştirdi.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi çağrısında bulunan işçiler, başkent Seul'ün merkezindeki Gwanghwamun Meydanı'nda toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Daha sonra Yongsan-gu'daki başkanlık ofisi, Jung-gu'daki Seul Bölgesel İstihdam ve Çalışma Bürosu ve Jongno-gu'daki Anayasa Mahkemesi'ne yürüyen Kore Sendikalar Konfederasyonu üyesi işçiler hükümetin taleplerini karşılayamaması durumunda Temmuz ayında topyekün bir grev düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.

Sendika yetkilisi kendini yaktı

Öte yandan, KCTU altında faaliyet gösteren bir inşaat işçileri sendikası yetkilisinin yargılandığı davanın karar duruşması öncesinde Gangneung'daki bölge mahkemesi önünde kendini ateşe verdiği açıklandı. Vücuduna döktüğü yanıcı maddenin de etkisiyle ağır yaralanan 50 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. KCTU, şahsın ardında bıraktığı intihar notunu kamuoyu ile paylaşırken, notta "Yasal şekilde masum faaliyetlerde bulundum. Buna rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu çiğnemekten değil, işi engelleme ve şantajdan yargılanıyorum. Onurum bunu kaldıramaz" ifadelerinin yer aldığı açıklandı.
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