https://sputniknews.com.tr/20230501/guney-kore-disisleri-bakan-yardimcisi-moskovayi-ziyaret-edecek-1070445213.html
‘Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova’yı ziyaret edecek’
‘Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova’yı ziyaret edecek’
Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin’in, Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T17:12+0300
2023-05-01T17:12+0300
2023-05-01T17:12+0300
dünya
güney kore
rusya
ziyaret
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Yonhap ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un Ukrayna’ya silah tedarik olasılığıyla ilgili yaptığı son açıklamayı görüşeceği ifade edildi.Haberde, Chang Ho-jin’in Mayıs ortalarında Moskova’ya iki günlük ziyarette bulunmayı planladığı ifade edildi. Net tarih verilmezken Koreli diplomatın Moskova ziyareti sırasında kimlerle görüşeceği de belirtilmedi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 19 Nisan’da, siviller için büyük tehdidin oluşması durumunda Ukrayna’ya silah sevkiyatı başlatabileceklerini dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore sorununun çözümüne olan yaklaşımlarında, Güney Kore’nin Ukrayna’ya silah yardımını dikkate alacaklarını açıklamıştı.Daha önce Güney Kore’nin Rusya ile istikrarlı ilişkileri koruma arzusu nedeni ile Ukrayna'ya silah tedarik etmediği bildirilmişti.
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güney kore, rusya, ziyaret
güney kore, rusya, ziyaret
‘Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova’yı ziyaret edecek’
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Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin’in, Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.
Yonhap ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un Ukrayna’ya silah tedarik olasılığıyla ilgili yaptığı son açıklamayı görüşeceği ifade edildi.
Haberde, Chang Ho-jin’in Mayıs ortalarında Moskova’ya iki günlük ziyarette bulunmayı planladığı ifade edildi. Net tarih verilmezken Koreli diplomatın Moskova ziyareti sırasında kimlerle görüşeceği de belirtilmedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 19 Nisan’da, siviller için büyük tehdidin oluşması durumunda Ukrayna’ya silah sevkiyatı başlatabileceklerini dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore sorununun çözümüne olan yaklaşımlarında, Güney Kore’nin Ukrayna’ya silah yardımını dikkate alacaklarını açıklamıştı.
Daha önce Güney Kore’nin Rusya ile istikrarlı ilişkileri koruma arzusu nedeni ile Ukrayna'ya silah tedarik etmediği bildirilmişti.