Futbolcuların dolandırıldığı olaya dair Denizbank'tan açıklama: Şube müdürü gayri resmi fonladı

“Bankamıza yapılan şikâyetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı 28 Nisan 2023 itibarıyla sadece 3’tür. Nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belge bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil Erzan’ın düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kâğıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikâyetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır.”