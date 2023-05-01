https://sputniknews.com.tr/20230501/fatihte-ev-sahibini-yaraladigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-serbest-birakildi-1070453833.html
Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
İstanbul Fatih'te, kira meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibini yaraladıktan sonra gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T20:31+0300
2023-05-01T20:31+0300
2023-05-01T20:35+0300
türkiye
kira
kira bedeli
kiracı
ev sahibi
serbest
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, ev sahibi M.Y'nin, kiracısı A.A. ile görüşmek için evine gittiği belirlendi.Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından darp edilen M.Y, hastanede tedavi altına alındı."Kasten yaralama" suçundan 29 Nisan'da gözaltına alınan A.A, dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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kira, kira bedeli, kiracı, ev sahibi , serbest
kira, kira bedeli, kiracı, ev sahibi , serbest
Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
20:31 01.05.2023 (güncellendi: 20:35 01.05.2023) Abone ol
İstanbul Fatih'te, kira meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibini yaraladıktan sonra gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, ev sahibi M.Y'nin, kiracısı A.A. ile görüşmek için evine gittiği belirlendi.
Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından darp edilen M.Y, hastanede tedavi altına alındı.
"Kasten yaralama" suçundan 29 Nisan'da gözaltına alınan A.A, dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.