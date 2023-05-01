https://sputniknews.com.tr/20230501/fatihte-ev-sahibini-yaraladigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-serbest-birakildi-1070453833.html

Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Fatih'te, kira meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibini yaraladıktan sonra gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T20:31+0300

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türkiye

kira

kira bedeli

kiracı

ev sahibi

serbest

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, ev sahibi M.Y'nin, kiracısı A.A. ile görüşmek için evine gittiği belirlendi.Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından darp edilen M.Y, hastanede tedavi altına alındı."Kasten yaralama" suçundan 29 Nisan'da gözaltına alınan A.A, dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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kira, kira bedeli, kiracı, ev sahibi , serbest