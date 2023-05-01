https://sputniknews.com.tr/20230501/eski-halkbank-genel-muduru-hakan-atilla-havalimaninda-pasaportuna-el-konuldugunu-duyurdu-1070437578.html

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla havalimanında pasaportuna el konulduğunu duyurdu

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla havalimanında pasaportuna el konulduğunu duyurdu

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla, ailesiyle Kıbrıs'a gitmek için havaalanındayken pasaportuna el konularak hakkındaki yurt dışı yasağının kendisine... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T15:14+0300

2023-05-01T15:14+0300

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türkiye

mehmet hakan atilla

pasaport

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Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla, Kıbrıs'a gitmek üzereyken havalimanında pasaportuna el konuldu.Sosyal medyadan açıklama yapan Atilla, "Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ eğilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne belli değil, yasağı koyan kim belli değil. Havaalanlarında alıkonmaya ben alıştım da aileme ayıp oluyor. Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk, savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" dedi.ABD'de 28 ay tutuklu kalmıştıMayıs 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 28 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Atilla'nın cezasından, daha önce tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu 14 aylık sürenin düşülmesine karar verilmişti.

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