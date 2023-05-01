https://sputniknews.com.tr/20230501/erdoganin-istanbuldaki-mitingi-ataturk-havalimani-millet-bahcesinde-yapilacak-1070447771.html
Erdoğan'ın İstanbul'daki mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak
Erdoğan'ın İstanbul'daki mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek 'Yüzyılın Mitingi', 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:21+0300
2023-05-01T18:21+0300
2023-05-01T18:21+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçimler
genel seçimler
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070399289_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_174eed87fbf26f41ba0fc25565f4cd1d.jpg
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070399289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3447fc9464fe75c7d989a22d8fdfe31e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
recep tayyip erdoğan, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
Erdoğan'ın İstanbul'daki mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek 'Yüzyılın Mitingi', 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.