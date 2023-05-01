https://sputniknews.com.tr/20230501/erdoganin-istanbuldaki-mitingi-ataturk-havalimani-millet-bahcesinde-yapilacak-1070447771.html

Erdoğan'ın İstanbul'daki mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak

Erdoğan'ın İstanbul'daki mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek 'Yüzyılın Mitingi', 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T18:21+0300

2023-05-01T18:21+0300

2023-05-01T18:21+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçimler

genel seçimler

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.

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recep tayyip erdoğan, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi