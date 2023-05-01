https://sputniknews.com.tr/20230501/erdogan-turkiyenin-savunma-sanayisini-yuzde-80-yerlilige-ulastirdik-bu-gurur-hepimizin-1070423119.html
Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık, bu gurur hepimizin
Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık, bu gurur hepimizin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T11:46+0300
2023-05-01T11:46+0300
2023-05-01T11:46+0300
türkiye
türkiye
recep tayyip erdoğan
yerli sanayi
savunma sanayi
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Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, yerli sanayi, savunma sanayi
türkiye, recep tayyip erdoğan, yerli sanayi, savunma sanayi
Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık, bu gurur hepimizin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.