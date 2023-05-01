https://sputniknews.com.tr/20230501/erdogan-turkiyenin-savunma-sanayisini-yuzde-80-yerlilige-ulastirdik-bu-gurur-hepimizin-1070423119.html

Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık, bu gurur hepimizin

Erdoğan: Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık, bu gurur hepimizin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:46+0300

2023-05-01T11:46+0300

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türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

yerli sanayi

savunma sanayi

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Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, yerli sanayi, savunma sanayi