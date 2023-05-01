https://sputniknews.com.tr/20230501/erbakan-7li-masanin-iktidar-olmasina-vesile-olamayiz-dedik-ve-cumhur-ittifakinda-karar-aldik-1070411340.html

Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız dedik ve Cumhur İttifakı'nda karar aldık

Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız dedik ve Cumhur İttifakı'nda karar aldık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Felaketleri gördüğümüz zaman dedik ki hayır, ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın felaketlerine... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T02:23+0300

2023-05-01T02:23+0300

2023-05-01T02:24+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

cumhur ittifakı

recep tayyip erdoğan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altına girme kararlarına ilişkin, "Felaketleri gördüğümüz zaman dedik ki hayır, ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın felaketlerine teslim edemeyiz, 7'li masanın iktidar olmasına Yeniden Refah Partisi olarak vesile olamayız dedik ve Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık" ifadelerini kullandı.Erbakan, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Bilecik Buluşması' programında, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan coşkuyu, heyecanı Yeniden Refah Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na gösterilen teveccühü Bilecik'te de görmekten dolayı büyük bahtiyarlık yaşadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yeniden Refah Partisi'ne milletin desteğinin her geçen gün daha da arttığını ve bunu sahada en yakından gördüğünü ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:Cumhur İttifakı'nda neden yer aldıklarını anlatan Erbakan, "Çünkü karşıdaki bloğun söylemleri, hedefleri, açıklamaları ve zihniyeti açık bir şekilde ortada onun için. 7'li masa dediğimiz blok, felaketlere Türkiye'yi götürmenin peşindeler. Felaketleri gördüğümüz zaman dedik ki hayır, ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın felaketlerine teslim edemeyiz, 7'li masanın iktidar olmasına Yeniden Refah Partisi olarak vesile olamayız dedik ve Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık" diye konuştu.Erbakan, eleştirdikleri her bir hususu AK Parti ile imzaladıkları mutabakat metninde imza altına aldıklarını, bu maddelerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.Yeniden Refah Partisi'nin, ittifak vesilesiyle 21 yıl aradan sonra Milli Görüş'ü 14 Mayıs'ta yeniden meclise taşıyacağını aktaran Erbakan, Milli Görüş'ün milletin meclisteki sesi ve soluğu olacağını belirtti.Türk milletinin, 14 Mayıs'ta gereğini yapacağını ve ferasetini konuşturacağını dile getiren Erbakan, Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğini, Anadolu insanının inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine fırsat vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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fatih erbakan, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan