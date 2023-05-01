https://sputniknews.com.tr/20230501/epdkden-1-aylik-ucretsiz-dogalgaza-iliskin-aciklama-tahsil-edilen-faturalar-iptal-ve-iade-edilecek-1070419698.html
EPDK'den 1 aylık ücretsiz doğalgaza ilişkin açıklama: Tahsil edilen faturalar iptal ve iade edilecek
EPDK'den 1 aylık ücretsiz doğalgaza ilişkin açıklama: Tahsil edilen faturalar iptal ve iade edilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması hakkında açıklama yaptı. Buna göre, tahsil edilen faturalar varsa iptal... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T11:17+0300
2023-05-01T11:17+0300
2023-05-01T11:21+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
doğalgaz
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı.Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak" dedi.Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek.Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketim tespit edilecek ve sonraki ay o miktar doğalgaz kartına ücretsiz yüklenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-dogalgaz-faturalarinin-odenmeyecegi-tarih-belli-oldu-1070042303.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), doğalgaz
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), doğalgaz
EPDK'den 1 aylık ücretsiz doğalgaza ilişkin açıklama: Tahsil edilen faturalar iptal ve iade edilecek
11:17 01.05.2023 (güncellendi: 11:21 01.05.2023) Abone ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması hakkında açıklama yaptı. Buna göre, tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iadesi sağlanacak. Ön ödemeli sayaç kullananlar da yararlanacak.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı.
Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak" dedi.
Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek.
Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketim tespit edilecek ve sonraki ay o miktar doğalgaz kartına ücretsiz yüklenecek.