https://sputniknews.com.tr/20230501/donbassa-su-temin-edecek-kanal-test-modunda-calismaya-basladi-1070444853.html
Donbass'a su temin edecek kanal test modunda çalışmaya başladı
Donbass'a su temin edecek kanal test modunda çalışmaya başladı
Donbass bölgesini suyla temin etmek için yapılan Don-Donbass Su Kanalı’nın 30 Nisan’da ilk kez suyla doldurulduğu belirtildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T17:08+0300
2023-05-01T17:08+0300
2023-05-01T17:08+0300
ukrayna krizi
donbass
su
baraj
kanal
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Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İnşaat Şirketi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Donbass’ı suyla temin edecek Don-Donbass Su Kanalı’nın test modunda faaliyete geçtiği ifade edildi. Su, Don nehrinden “yeni büyük su yolu” üzerinden geçiyor. Kanal, Askeri İnşaat Şirketi uzmanları tarafından 4 aylık süre içerisinde yapıldı. Yapımda ülke genelinden diğer şirketlerin de katıldığı kaydedildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti idaresinden yapılan açıklamada, Don-Donbass Su Kanalı’nı faaliyete geçirme sürecinin son çizgiye geldiği ifade edilirken net tarih verilmedi. Açıklamada, “Su hacmi başlarda günlük 4 bin metreküp olacak, sonra büyüyecek. En kısa zamanda olacak” dendi.
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donbass, su, baraj, kanal
donbass, su, baraj, kanal
Donbass'a su temin edecek kanal test modunda çalışmaya başladı
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Donbass bölgesini suyla temin etmek için yapılan Don-Donbass Su Kanalı’nın 30 Nisan’da ilk kez suyla doldurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İnşaat Şirketi’nin Telegram
hesabından yapılan açıklamada, Donbass’ı suyla temin edecek Don-Donbass Su Kanalı’nın test modunda faaliyete geçtiği ifade edildi. Su, Don nehrinden “yeni büyük su yolu” üzerinden geçiyor. Kanal, Askeri İnşaat Şirketi uzmanları tarafından 4 aylık süre içerisinde yapıldı. Yapımda ülke genelinden diğer şirketlerin de katıldığı kaydedildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti idaresinden yapılan açıklamada, Don-Donbass Su Kanalı’nı faaliyete geçirme sürecinin son çizgiye geldiği ifade edilirken net tarih verilmedi. Açıklamada, “Su hacmi başlarda günlük 4 bin metreküp olacak, sonra büyüyecek. En kısa zamanda olacak” dendi.