https://sputniknews.com.tr/20230501/disisleri-bakani-cavusoglu-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-telefonda-gorustu-1070458351.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T21:56+0300

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türkiye

suriye

ürdün

mevlüt çavuşoğlu

ayman safadi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.Görüşmede Suriye konusu ele alındı.

türkiye

suriye

ürdün

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suriye, ürdün, mevlüt çavuşoğlu, ayman safadi