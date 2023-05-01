https://sputniknews.com.tr/20230501/disisleri-bakani-cavusoglu-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-telefonda-gorustu-1070458351.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:56+0300
2023-05-01T21:56+0300
2023-05-01T21:59+0300
türkiye
suriye
ürdün
mevlüt çavuşoğlu
ayman safadi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.Görüşmede Suriye konusu ele alındı.
türkiye
suriye
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suriye, ürdün, mevlüt çavuşoğlu, ayman safadi
suriye, ürdün, mevlüt çavuşoğlu, ayman safadi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü
21:56 01.05.2023 (güncellendi: 21:59 01.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye konusu ele alındı.