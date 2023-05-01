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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/deva-partisi-lideri-babacan-umutla-oy-verdiginiz-erdogan-eski-erdogan-degil-1070438831.html
DEVA Partisi lideri Babacan: Umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil
DEVA Partisi lideri Babacan: Umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil
DEVA Partisi lideri Ali Babacan Iğdır'da vatandaşlara seslendi. Babacan, "Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T15:31+0300
2023-05-01T15:31+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
recep tayyip erdoğan
seçim
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Seçim çalışmaları kapsamında eşi Ülkü Zeynep Babacan ile Iğdır'a gelen Ali Babacan, Doğubayazıt Caddesi'nde halka hitap etti. 14 Mayıs seçimlerine çok az kaldığını, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Babacan, "Damat Berat Elbayrak'ın bakanlığı döneminde, 'Bak ne güzel yönetiyor' dedirtmek için barajlardaki suları tükettiler. O gün bugündür; Türkiye'deki barajların su seviyesi eski noktaya gelemiyor. Fakat Türkiye'nin bütün sulama problemini 5 yılda çözüme kavuşturacağız. Asıl verim o zaman artacak" dedi.Tam demokrasinin hedefleri olduğunu vurgulayan Babacan, "Tam demokrasi gelsin ki; hak yerini bulsun. Hukukun üstünlüğü gelsin. Türk, Kürt, Arap, Laz Boşnak, Alevi, Caferi fark etmez. Herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olacak. Eşit vatandaşlık olsaydı; kayyumların gölgesi demokrasinin üstünde gezmedi. Bu topraklarda konuşulan hiçbir dil dışlanmazdı. Meclis kürsüsünde bir milletvekili çıkıp, Kürtçe konuşunca 'bilinmeyen bir dil' diye tutanak tutulmazdı. Fikirlerden korkulmaz, düşünceleri yasaklayamazsınız. Ülkemiz, hiçbir dilin ötelenmediği bir ülke olacak. Iğdır'ın 3 ülkeye sınırı var ama bir araştırma hastanesi yok. Sınır illerimizin en önemli sorunu; sürekli düşman üreten, herkes ile kavga eden bu zihniyet. Ne yapacağız? Düşman sayısını azaltıp, dost sayısını artıracağız" diye konuştu.Babacan, 14 Mayıs'ın aslında referandum olduğuna işaret ederek, "O pusulasında cumhurbaşkanı adayları var ama iki tercih olacak. Nedir bu? Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kriz mi hukuk mu? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. O umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil; o AK Parti, eski AK Parti değil" dedi.
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ali babacan, recep tayyip erdoğan, seçim
ali babacan, recep tayyip erdoğan, seçim

DEVA Partisi lideri Babacan: Umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil

15:31 01.05.2023
© AADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Millet Sofrası" iftarına katılarak konuşma yaptı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Millet Sofrası iftarına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan Iğdır'da vatandaşlara seslendi. Babacan, "Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. O umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil; o AK Parti, eski AK Parti değil" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında eşi Ülkü Zeynep Babacan ile Iğdır'a gelen Ali Babacan, Doğubayazıt Caddesi'nde halka hitap etti.
14 Mayıs seçimlerine çok az kaldığını, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Babacan, "Damat Berat Elbayrak'ın bakanlığı döneminde, 'Bak ne güzel yönetiyor' dedirtmek için barajlardaki suları tükettiler. O gün bugündür; Türkiye'deki barajların su seviyesi eski noktaya gelemiyor. Fakat Türkiye'nin bütün sulama problemini 5 yılda çözüme kavuşturacağız. Asıl verim o zaman artacak" dedi.
Tam demokrasinin hedefleri olduğunu vurgulayan Babacan, "Tam demokrasi gelsin ki; hak yerini bulsun. Hukukun üstünlüğü gelsin. Türk, Kürt, Arap, Laz Boşnak, Alevi, Caferi fark etmez. Herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olacak. Eşit vatandaşlık olsaydı; kayyumların gölgesi demokrasinin üstünde gezmedi. Bu topraklarda konuşulan hiçbir dil dışlanmazdı. Meclis kürsüsünde bir milletvekili çıkıp, Kürtçe konuşunca 'bilinmeyen bir dil' diye tutanak tutulmazdı. Fikirlerden korkulmaz, düşünceleri yasaklayamazsınız. Ülkemiz, hiçbir dilin ötelenmediği bir ülke olacak. Iğdır'ın 3 ülkeye sınırı var ama bir araştırma hastanesi yok. Sınır illerimizin en önemli sorunu; sürekli düşman üreten, herkes ile kavga eden bu zihniyet. Ne yapacağız? Düşman sayısını azaltıp, dost sayısını artıracağız" diye konuştu.
Babacan, 14 Mayıs'ın aslında referandum olduğuna işaret ederek, "O pusulasında cumhurbaşkanı adayları var ama iki tercih olacak. Nedir bu? Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kriz mi hukuk mu? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. O umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil; o AK Parti, eski AK Parti değil" dedi.
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