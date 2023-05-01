https://sputniknews.com.tr/20230501/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-milli-muharip-ucaka-kaan-adi-verildi-1070441163.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının 'KAAN' olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının 'KAAN' olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının ''KAAN'' olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T16:02+0300

2023-05-01T16:02+0300

2023-05-01T16:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

milli muharip uçak (mmu)

savunma sanayi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulundu. Milli imkanlarla üretilen yerli savaş uçağının adının "KAAN" olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde, denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız, yerli savunma sanayiinin zorunluluk olduğunu hepimize gösterdi. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir.' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.''

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recep tayyip erdoğan, milli muharip uçak (mmu), savunma sanayi