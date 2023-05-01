Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İktidar değişikliği, Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur
22:55 01.05.2023 (güncellendi: 23:01 01.05.2023)
© AA / Mehmet Uçum
© AA /
14 Mayıs seçimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Mehmet Uçum, "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program" ifadelerini kullandı.
çum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
2023 seçimi yeni sistemin ikinci seçimi. 2018'de ilk kez halkımızın önüne iki sandık koyulmuştu. Bu son derece kıymetli bir şey. 14 Mayıs günü, 2 hafta sonra halkımızın hem hükümeti hem Meclis'i belirleyecek. 2023 seçim süreci geçtiğimiz süreçlerden farklı eğilimler üzerine gelişiyor. Vatandaşın kendi hayatını ilgilendiren, diyelim ki pahalılıkla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Her seçim öncesinde böyle değerlendirmeler yapılır. Bu seçimde herhalde o ezber bozulacak. Bu dönemde bu tip sorunların olduğu Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kanadından da kabul ediliyor. Bu sorunların çözümünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere irade görülüyor. Halkın sorunu kabul eden ama aynı zamanda çözüm iradesi oluşturan aktörler Cumhurbaşkanı ve ekibini öne çıkaran bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için neler yapması gerektiği öyle ya da böyle halkın gündemine girdiği seçim. Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'deki durumumuz nasıl olacak? Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü nasıl devam edecek. Seçmen bu konuda bir hissiyat içerisinde.
Milli devlet olarak Türkiye'yi koruma, güçlendirme siyasetini Cumhur İttifakı yapıyor. Bugün küresel sistem içerisinde hakikaten referans olabilecek kurumsal yapılar kalmadı. Çin bir taraftan, ABD bir taraftan bu savaşın aktörü olarak çıkıyor. Burada esas olan gücün korunması. Bu da milli devletin korunması meselesi olarak ortaya çıkıyor. Milli devletimin ontolojik varlığının devam etmesi seçmen nezdinde önemli bir yere sahip. Seçmenin maceraya girmek gibi yaklaşımı söz konusu değil. Küresel sistemde Türkiye'nin seçimi çeşitli mecralarda takip ediliyor. Bir yandan dünyada mazlum milletler, İslam coğrafyası, Türkiye'nin yükselişinden umut üretmiş durumda. Cumhurbaşkanının ürettiği küresel düzende siyaset. 'Dünya beşten büyüktür' yaklaşımı. İnsani yardımlar bir umut üretiyor. Çatışma milli devletlerle küresel güçler arasında. Bir yandan umut olarak takip edilirken bir yandan da bu yükselişin nereye gideceğini merak eden küresel güçler açısından bakılabilir.
Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program.