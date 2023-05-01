Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İktidar değişikliği, Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur

2023 seçimi yeni sistemin ikinci seçimi. 2018'de ilk kez halkımızın önüne iki sandık koyulmuştu. Bu son derece kıymetli bir şey. 14 Mayıs günü, 2 hafta sonra halkımızın hem hükümeti hem Meclis'i belirleyecek. 2023 seçim süreci geçtiğimiz süreçlerden farklı eğilimler üzerine gelişiyor. Vatandaşın kendi hayatını ilgilendiren, diyelim ki pahalılıkla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Her seçim öncesinde böyle değerlendirmeler yapılır. Bu seçimde herhalde o ezber bozulacak. Bu dönemde bu tip sorunların olduğu Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kanadından da kabul ediliyor. Bu sorunların çözümünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere irade görülüyor. Halkın sorunu kabul eden ama aynı zamanda çözüm iradesi oluşturan aktörler Cumhurbaşkanı ve ekibini öne çıkaran bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için neler yapması gerektiği öyle ya da böyle halkın gündemine girdiği seçim. Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'deki durumumuz nasıl olacak? Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü nasıl devam edecek. Seçmen bu konuda bir hissiyat içerisinde.