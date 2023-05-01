https://sputniknews.com.tr/20230501/cumhur-ittifakinin-mitingiyle-ayni-gun-olacakti-millet-ittifakinin-istanbul-mitingi-one-cekildi-1070427896.html

Cumhur İttifakı'nın mitingiyle aynı gün olacaktı: Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi öne çekildi

Cumhur İttifakı'nın mitingiyle aynı gün olacaktı: Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi öne çekildi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi gününe alındı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T12:46+0300

2023-05-01T12:46+0300

2023-05-01T12:46+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

cumhur ittifakı

istanbul

miting

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seçim

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile 7 Mayıs Pazar günü yapacağı İstanbul mitingi bir gün öne çekildi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile mitingin 6 Mayıs Cumartesi olacağını açıkladı.Millet İttifakı mitingi ile Cumhur İttifakı'nın mitingi İstanbul’da aynı gün, aynı saatte farklı yerlerde yapılacaktı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/erdogan---kilicdaroglu-hattinda-istanbul-meydan-savasi-7-mayista-her-ikisi-de-meydanlarda-olacak-1070301387.html

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