https://sputniknews.com.tr/20230501/cinin-ilk-erkek-dunya-satranc-sampiyonu-ding-liren-oldu-1070440994.html

Çin'in ilk erkek dünya satranç şampiyonu Ding Liren oldu

Çin'in ilk erkek dünya satranç şampiyonu Ding Liren oldu

Çinli satranç ustası Ding Liren, Pazar günü Astana'da düzenlenen 2023 FIDE Dünya Şampiyonası'nda Rus Ian Nepomniaçtçi'yi mağlup ederek satranç dünya... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T15:55+0300

2023-05-01T15:55+0300

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dünya

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Çinli satranç 'grandmaster' oyuncusu Ding Liren, Pazar günü Rus Ian Nepomniaçtçi'yi eşitlik bozma oyunlarında yendi.14 klasik maçın ve 6 buçuk saatlik bir finalin ardından skor 7-7'lik bir beraberlikle çıkmaza girince, beraberliği bozmak için daha kısa dört maçlık bir seri düzenlendi. Eğer bu karşılaşmalarda da bir kazanan çıkmasaydı, bir dizi iki 'yıldırım' oyunu yapılacaktı. Eşitliği bozma maçlarının ilk 3'ü ise berabere bitti ve hiçbir oyuncu önemli kazanma şansı yakalayamadı. Ancak dördüncü oyunda Ding, siyah taşlarla inisiyatifi ele geçirmeyi başardı. İkili arasındaki karşılıklı hamelerin ardından Ding, kendi kalesini şahına sabitleyen beklenmedik bir hamle yaptı ve rakibini oyun üstünlüğünden mahrum etti. Rakibinin galibiyeti fark ederek oyunu bırakması ve el sıkışmak üzere elini uzatmasıyla birlikte Ding, bir süre müsabaka masasından kalkamadı. Ding'in Çin'in ilk dünya satranç şampiyonu ve 2013'ten bu yana ilk yeni unvan sahibi olma yolculuğu son derece olasılık dışıydı. Ding, Rus usta Sergey Karjakin'in cezalandırılmasının ardından şampiyonluğu kimin üstleneceğini belirleyen Adaylar Turnuvasına katılmaya hak kazanmıştı. Bununla birlikte, Çin'deki pandemi kısıtlamaları onu gerekli sayıda puanlı oyundan mahrum bıraktığı için, Çin Satranç Federasyonu tarafından alelacele düzenlenen turnuvalardan oluşan bir programa başlamak zorunda kaldı. Bu arada Adaylar Turnuvasında, Ding Nepomniaçtçi'nin ardından ikinci olmuştu.Öte yandan, son on yıldır profesyonel satranca hakim olan ve 2022'de 'artık dünya şampiyonalarına katılmayacağını' açıklayan Magnus Carlsen'in yokluğu, başlangıçta maçın itibarını azaltan bir şey olarak görüldü. Bununla birlikte, Ding ve Nepomniaçtçi, darbeye karşı darbe değiş tokuş ederken ve izleyicileri gergin ve alt üst olmuş oyunlarla heyecanlandırırken, karşılaşma giderek artan bir şekilde eski dünya şampiyonu Viswanathan Anand'ın "çağlar için bir maç" dediği şey olarak görüldü. 2021'de Dubai'de Carlsen ile karşı karşıya geldikten sonra dünya şampiyonluk maçında üst üste ikinci kez boy gösteren Nepomniaçtçi ise Ding karşısında tutunamadı.Ding maçı kazandığı için 1.2 milyon euro, Nepomniaçtçi evine 800 bin euro kazandı.

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ian nepomniaçtçi, ding liren, satranç, şampiyon, şampiyonluk, dünya satranç şampiyonası