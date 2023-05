https://sputniknews.com.tr/20230501/christoph-daumdan-fenerbahceye-ziyaret-1070452232.html

Christoph Daum'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Christoph Daum’dan Fenerbahçe’ye ziyaret

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, eski takımı Fenerbahçe'nin teknik heyet ve futbolcularını ziyaret etti. 01.05.2023

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jorge Jesus ve futbolcularıyla bir araya geldi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük yapan ve 2 lig şampiyonluğu ile 1 de Süper Kupa kazanan Alman teknik adamı, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki ziyaretinde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.Bir Alman televizyon kanalının, belgeselini yapması nedeniyle İstanbul'da bulunan Daum, ziyaret sırasında teknik direktör Jorge Jesus ve oyuncularla da buluştu.Tesisi gezen Alman teknik adam, belgesel kapsamında Fenerbahçe’de geçirdiği günlerini ve en özel anılarını paylaşırken, şu an teknik menajerlik görevinde bulunan eski oyuncusu Mehmet Aurelio ile de bir araya gelerek eski günleri andı.Kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulunan Daum, "Fenerbahçe hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim. Hem yönetimle hem de burada çalışanlarla büyük bir aileydik. Herkesin düşüncesini toplayıp tek bir bedenle hareket ediyorduk. Bu çok önemli çünkü bunu futbolda sürekli bulamıyorsunuz" diye konuştu.'Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyor'Fenerbahçe'nin bu sezon da şampiyon olacağını vurgulayan Daum, "Bu kulüp, taraftara ait bir kulüp. Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç’un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyor. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyor ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyor. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.'Umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır'Sarı-lacivertli taraftarların her zaman takımlarının yanında olduğunu kaydeden Daum, "Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum. Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Dün Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray’ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken, mücadele ettikleri problemler söz konusu. Dün Beşiktaş’ın daha güçlü bir oyun ortaya koyduğunu gördüm. Fenerbahçe’nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder. Durum değişebilir, umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır. Şunu da söylemeliyim. Şu an şampiyonluk Fenerbahçe’nin elinde değil. Galatasaray’ın puan kaybetmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

