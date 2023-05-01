https://sputniknews.com.tr/20230501/cekya-cumhurbaskani-pavel-ukraynada-kritik-muhimmat-eksikligi-soz-konusu-1070410498.html
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Ukrayna’da kritik mühimmat eksikliği söz konusu
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Ukrayna’da kritik mühimmat eksikliği söz konusu
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tanklar için mühimmatlar da... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T00:25+0300
2023-05-01T00:25+0300
2023-05-01T00:26+0300
petr pavel
ukrayna krizi
çekya
ukrayna krizi
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Ceske Noviny’nin aktardığı üzere Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna dönüşü sonrasında düzenlenen basın toplantısına Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tankların da düşük sayıda mühimmatla geldiğini belirtti.Pavel, “Ukrayna'da yaptığım görüşmelerden bugün başarılı bir savunma için Ukrayna'nın en çok mühimmata ihtiyacı olduğu açıkça belli oldu” diye konuştu.Batılı ülkelerin Kiev'e modern tanklar gibi verimli teçhizat sağladığını söyleyen Pavel, ancak söz konusu silahlarla minimum miktarda mühimmat geldiğini, bu nedenle Ukrayna ordusunun onları yalnızca birkaç gün kullanıp, ardından geri çekmek durumunda kaldığını ifade etti.Çek lider, “Fiilen bu (askeri teçhizatlar) depoda tutuluyor. Ve bu pek te anlamlı bir şey değil” ifadelerini kullandı.Pavel, Çekya’nın Ukrayna’ya kendi stoklarından mühimmat sağlamakla sınırlı kalmayıp, diğer ülkelerle de mühimmat tedariki üzerinde çalışma sözü verdi.
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petr pavel, çekya, ukrayna krizi
petr pavel, çekya, ukrayna krizi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Ukrayna’da kritik mühimmat eksikliği söz konusu
00:25 01.05.2023 (güncellendi: 00:26 01.05.2023) Abone ol
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tanklar için mühimmatlar da buna da dahil olduğunu belirtti.
Ceske Noviny’nin aktardığı üzere Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna dönüşü sonrasında düzenlenen basın toplantısına Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tankların da düşük sayıda mühimmatla geldiğini belirtti.
Pavel, “Ukrayna'da yaptığım görüşmelerden bugün başarılı bir savunma için Ukrayna'nın en çok mühimmata ihtiyacı olduğu açıkça belli oldu” diye konuştu.
Batılı ülkelerin Kiev'e modern tanklar gibi verimli teçhizat sağladığını söyleyen Pavel, ancak söz konusu silahlarla minimum miktarda mühimmat geldiğini, bu nedenle Ukrayna ordusunun onları yalnızca birkaç gün kullanıp, ardından geri çekmek durumunda kaldığını ifade etti.
Çek lider, “Fiilen bu (askeri teçhizatlar) depoda tutuluyor. Ve bu pek te anlamlı bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Pavel, Çekya’nın Ukrayna’ya kendi stoklarından mühimmat sağlamakla sınırlı kalmayıp, diğer ülkelerle de mühimmat tedariki üzerinde çalışma sözü verdi.