https://sputniknews.com.tr/20230501/cekya-cumhurbaskani-pavel-ukraynada-kritik-muhimmat-eksikligi-soz-konusu-1070410498.html

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Ukrayna’da kritik mühimmat eksikliği söz konusu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Ukrayna’da kritik mühimmat eksikliği söz konusu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tanklar için mühimmatlar da... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T00:25+0300

2023-05-01T00:25+0300

2023-05-01T00:26+0300

petr pavel

ukrayna krizi

çekya

ukrayna krizi

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Ceske Noviny’nin aktardığı üzere Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna dönüşü sonrasında düzenlenen basın toplantısına Ukrayna ordusunun kritik bir mühimmat eksikliği ile karşı karşıya olduğunu, Batı tarafından sağlanan tankların da düşük sayıda mühimmatla geldiğini belirtti.Pavel, “Ukrayna'da yaptığım görüşmelerden bugün başarılı bir savunma için Ukrayna'nın en çok mühimmata ihtiyacı olduğu açıkça belli oldu” diye konuştu.Batılı ülkelerin Kiev'e modern tanklar gibi verimli teçhizat sağladığını söyleyen Pavel, ancak söz konusu silahlarla minimum miktarda mühimmat geldiğini, bu nedenle Ukrayna ordusunun onları yalnızca birkaç gün kullanıp, ardından geri çekmek durumunda kaldığını ifade etti.Çek lider, “Fiilen bu (askeri teçhizatlar) depoda tutuluyor. Ve bu pek te anlamlı bir şey değil” ifadelerini kullandı.Pavel, Çekya’nın Ukrayna’ya kendi stoklarından mühimmat sağlamakla sınırlı kalmayıp, diğer ülkelerle de mühimmat tedariki üzerinde çalışma sözü verdi.

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petr pavel, çekya, ukrayna krizi