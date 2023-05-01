https://sputniknews.com.tr/20230501/bursada-devrilen-tur-otobusundeki-ikisi-ogrenci-3-kisi-hayatini-kaybetti-44-kisi-yaralandi-1070413323.html

Bursa'da devrilen tur otobüsünde ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı

Bursa'da devrilen tur otobüsünde ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T03:58+0300

2023-05-01T03:58+0300

2023-05-01T04:01+0300

türkiye

otobüs

kaza

öğrenci

bursa

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Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi.Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

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otobüs, kaza, öğrenci, bursa