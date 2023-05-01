https://sputniknews.com.tr/20230501/bursada-devrilen-tur-otobusundeki-ikisi-ogrenci-3-kisi-hayatini-kaybetti-44-kisi-yaralandi-1070413323.html
Bursa'da devrilen tur otobüsünde ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı
Bursa'da devrilen tur otobüsünde ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı
Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T03:58+0300
2023-05-01T03:58+0300
2023-05-01T04:01+0300
türkiye
otobüs
kaza
öğrenci
bursa
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Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi.Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
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otobüs, kaza, öğrenci, bursa
otobüs, kaza, öğrenci, bursa
Bursa'da devrilen tur otobüsünde ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı
03:58 01.05.2023 (güncellendi: 04:01 01.05.2023) Abone ol
Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi.
Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.
Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."