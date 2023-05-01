https://sputniknews.com.tr/20230501/bulgaristan-bassavcisinin-bulundugu-otomobilin-gectigi-yol-uzerinde-bomba-patladi-1070450983.html
Bulgaristan Başsavcısı'nın bulunduğu otomobilin geçtiği yol üzerinde bomba patladı
Bulgaristan Başsavcısı'nın bulunduğu otomobilin geçtiği yol üzerinde bomba patladı
Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev’in bulunduğu otomobilin geçtiği yol üzerinde patlamanın meydana geldiği belirtildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T19:22+0300
2023-05-01T19:22+0300
2023-05-01T19:22+0300
dünya
bulgaristan
avrupa
bomba
başsavcı
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Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Petr Todorov, “Olay, başkent Sofya ile güneyinde yer alan Samokov kenti arasındaki otoyolda meydana geldi. Olay sonucunda can kaybı yaşanmadı” açıklamasında bulundu.Olay yeri yakınlarında bulunan vatandaşların şiddetli patlama sesi duyduğu aktarılırken olay yerinde bomba parçalarının tespit edildiği belirtildi.Soruşturma Grubu Başkanı Borislav Sarafov, Başsavcı Geşev’e suikast girişiminin düzenlendiğini belirterek, “Patlama olağanüstü bir şiddete sahipti, hedefe yönelikti, sıçrama yüksekliği 4-5 metreydi. Arabaların yavaşladığı keskin virajda meydana geldi” ifadesini kullandı.Bombanın, uzaktan kumandayla tam arabanın önünde patlatıldığı kaydedildi.Halihazırda yol trafiğe kapatıldı. Bulgaristan Başbakan Vekili Gılıb Donev’in İçişleri Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.
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bulgaristan, avrupa, bomba, başsavcı
bulgaristan, avrupa, bomba, başsavcı
Bulgaristan Başsavcısı'nın bulunduğu otomobilin geçtiği yol üzerinde bomba patladı
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Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev’in bulunduğu otomobilin geçtiği yol üzerinde patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Petr Todorov, “Olay, başkent Sofya ile güneyinde yer alan Samokov kenti arasındaki otoyolda meydana geldi. Olay sonucunda can kaybı yaşanmadı” açıklamasında bulundu.
Olay yeri yakınlarında bulunan vatandaşların şiddetli patlama sesi duyduğu aktarılırken olay yerinde bomba parçalarının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma Grubu Başkanı Borislav Sarafov, Başsavcı Geşev’e suikast girişiminin düzenlendiğini belirterek, “Patlama olağanüstü bir şiddete sahipti, hedefe yönelikti, sıçrama yüksekliği 4-5 metreydi. Arabaların yavaşladığı keskin virajda meydana geldi” ifadesini kullandı.
Bombanın, uzaktan kumandayla tam arabanın önünde patlatıldığı kaydedildi.
Halihazırda yol trafiğe kapatıldı. Bulgaristan Başbakan Vekili Gılıb Donev’in İçişleri Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.