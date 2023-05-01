https://sputniknews.com.tr/20230501/bozdag-toplumun-her-bir-ferdini-sapkin-sapik-anlayislara-karsi-korumak-devletlerin-asli-vazifesidir-1070447424.html

Bozdağ: Toplumun her bir ferdini sapkın sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin asli vazifesidir

Bozdağ: Toplumun her bir ferdini sapkın sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin asli vazifesidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T18:18+0300

2023-05-01T18:18+0300

2023-05-01T18:19+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

seçim

lgbt

devlet

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bozdağ, partisinin Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.Bozdağ, Şanlıurfa'nın haklarını arayacağını, haklarını müdafaa edeceğini, kentin bir avukatı gibi çalışacağını söyledi.Ticaret Borsası'nda muhtarlarla yaptığı toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü hatırlatan Bozdağ, Erdoğan'ın görüşmede Şanlıurfa'yı sorduğunu aktardı.Görüşmede, enerji ve kırsal bölgelerde yaşanan içme suyu sorununun görüşüldüğünü anlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, 'Bütün kırsalı şehir şebeke suyuna kavuşturacağımız müjdesini ver' dedi. Bu müjdeyi tekrarlıyorum. Yarın DSİ'den yetkililer buradalar ve hızlıca başlıyoruz. Besmelemizi çektik, arkasını getireceğiz. Kısa zaman içerisinde şehir şebeke suyu en ücra mezraya kadar ulaşacak. Kuyulara kilit vuracağız, kuyuları kapatacağız. Kuyudan içme suyu dönemini Şanlıurfa'nın her mahallesi için sona erdireceğiz" diye konuştu.Kentin elektrik sorunu üzerinde de çözüm eksenli durduklarını söyleyen Bozdağ, bu alanda 30 milyar lira üzerinde bir yatırımın yapılacağını bildirdi.'Yeni dönemde enerjiyi sorun olmaktan çıkaran adımı atacağız'Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız, artık Şanlıurfa'daki elektrik meselesini, kendi kendine yeten, kendi enerjisini üreten bir Şanlıurfa'yı oluşturarak çözeceğimizi ifade etti. Yeni dönemde enerjiyi sorun olmaktan çıkaran adımı atacağız" ifadelerini kullandı.Ulaşım alanında kentte önemli hizmetlerin devreye alınacağını bildiren Bozdağ, Şanlıurfa'nın hızlı trenle buluşacağını kaydetti.'İşçilerimize hor bakan bir zihniyeti tasfiye ettik'Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü'nü ilan edilerek, resmi bayram yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:Çalışanların alın terini korumayı, "Emek kutsaldır" anlayışıyla yollarına devam etmeyi sürdüreceklerini aktaran Bozdağ, işçilerin emeklerinin karşılığını hak ettikleri gibi almaları için gayret gösterdiklerini belirtti.'Aileyi korumak, aileyi geliştirmek en önemli meselelerimizin başındadır'Bozdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'nin kime emanet edileceğine, Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verileceğini ifade etti."Olan biteni de vicdan terazimizde tartarak, Türkiye'nin yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı tehlike ve tehditleri de imkan ve fırsatları da görüp, gözeterek oylarımızı kullandığımızda Türkiye daha ileri gidecektir." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:Bozdağ, milletin geleceğini tehdit eden şeyleri hak ve hürriyet kapsamında değerlendirmenin de doğru olmadığını ifade etti."Kimi öyle der, kimi böyle der. Uyuşturucu kullanmayı hak ve hürriyet olarak kimse değerlendirebilir mi? Hırsızlık yapmayı hak ve hürriyet olarak kimse değerlendirebilir mi?" diye soran Bozdağ, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

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bekir bozdağ, seçim, lgbt, devlet