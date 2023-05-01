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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/binali-yildirim-bu-secim-cok-farkli-ilk-defa-bolucu-teror-orgutleri-ile-feto-mesrulastiriliyor-1070457819.html
Binali Yıldırım: Bu seçim çok farklı, ilk defa bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor
Binali Yıldırım: Bu seçim çok farklı, ilk defa bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:41+0300
2023-05-01T21:42+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
seçim
fetö
pkk
ypg/pkk
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'taki seçimlerin diğerlerine benzemediğini belirterek, "Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor" dediÇeşitli programlara katılmak için Kırşehir'de bulunan Yıldırım, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinin ardından Kırşehir Müzesi'nin açılışına katıldı.Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, işçi ve emekçilerin önemini anlatarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.İktidarları döneminde 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğuna değinen Yıldırım, açılışı yapılan müzenin Kırşehir'e yakıştığını belirtti.Türklerin tarih sahnesinde önemli işlere imza attığını ve eserler kazandırdığını vurgulayan Yıldırım, "Türk milleti olarak da tarih boyunca 17 tane devlet kurmuşuz. 17'ncisi 100 yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Çünkü devletimizin başında memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır" ifadelerini kullandı.Yıldırım, ardından Melikgazi Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, partililere "Kırşehir, 14 Mayıs'ta dağdaki teröristlere, okyanus ötesindeki FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek mi?" diye sordu.Ahi Evran'ın torunlarının 'Türkiye Yüzyılı'nda tüm oyunları bozacağını aktaran Yıldırım, "14 Mayıs seçimleri, oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız, tamam mı?" dedi.Seçime kısa süre kaldığını belirterek, partililerden çalışmalarını yoğunlaştırmasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:
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binali yıldırım, seçim, fetö, pkk, ypg/pkk
binali yıldırım, seçim, fetö, pkk, ypg/pkk

Binali Yıldırım: Bu seçim çok farklı, ilk defa bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor

21:41 01.05.2023 (güncellendi: 21:42 01.05.2023)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'taki seçimlerin diğerlerine benzemediğini belirterek, "Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor" dedi
Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'de bulunan Yıldırım, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinin ardından Kırşehir Müzesi'nin açılışına katıldı.
Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, işçi ve emekçilerin önemini anlatarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
İktidarları döneminde 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğuna değinen Yıldırım, açılışı yapılan müzenin Kırşehir'e yakıştığını belirtti.
Türklerin tarih sahnesinde önemli işlere imza attığını ve eserler kazandırdığını vurgulayan Yıldırım, "Türk milleti olarak da tarih boyunca 17 tane devlet kurmuşuz. 17'ncisi 100 yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Çünkü devletimizin başında memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, ardından Melikgazi Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, partililere "Kırşehir, 14 Mayıs'ta dağdaki teröristlere, okyanus ötesindeki FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek mi?" diye sordu.
Ahi Evran'ın torunlarının 'Türkiye Yüzyılı'nda tüm oyunları bozacağını aktaran Yıldırım, "14 Mayıs seçimleri, oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız, tamam mı?" dedi.
Seçime kısa süre kaldığını belirterek, partililerden çalışmalarını yoğunlaştırmasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Çünkü bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor. Hatırlayın. Millet İttifakı'nın adayı açıklanır açıklanmaz dağdakiler ve FETÖ başladılar beyanat vermeye. '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz, cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Apo'yu çıkaracağız, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve cumhuriyeti değiştireceğiz' diye."
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