https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-karaismailoglu-bundan-sonraki-hedeflerimiz-turkiyeyi-ucuracaktir-1070452657.html

Bakan Karaismailoğlu: Bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye'yi uçuracaktır

Bakan Karaismailoğlu: Bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye'yi uçuracaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Bir de hesaplaşma vaktidir. O yüzden bugüne kadar yapılmış olanlar, kazanmış... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T19:43+0300

2023-05-01T19:43+0300

2023-05-01T19:43+0300

2023 türkiye seçimleri

adil karaismailoğlu

seçim

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_445361953e9e79e89ad06447f8cb7f58.jpg

Akçaabat ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları yatırım ve projelerle birlikte insanların hayatına değer ve konfor kattıklarını söyledi.Türkiye'de son 21 yılda 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarına değinen Karaismailoğlu, "Aramızda bizden farklı düşünenler olabilir ama bu iş memleket meselesi. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Bunlar daha öncede yapılabilirdi sonuçta, Türkiye aynı Türkiye. İnsanlarımız, değerlerimiz, zenginliklerimiz aynı ama bakın bir zihniyet dönüşümü olduğu zaman nasıl faydalı işler üretilebiliyor." ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde her yıl 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek, kazaların ise yüzde 82 oranında azaldığını vurguladı.Türkiye'nin devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirten Karaismailoğlu, "O yüzden vatandaşa hizmet önceliği, o yüzden eser ve hizmet siyaseti diyoruz. İnşallah bunun kesintiye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Bir tarafta bu kadar iş yapan, vatanını, milletini seven ve Türkiye'yi dünyanın lider ülkeleri arasında söz sahibi haline getiren sayın cumhurbaşkanımızın lider kadroları var. Bir tarafta da bakıyorsunuz maalesef iktidara gelmek için bütün odaklarla iş birliği yapan bir ittifak var." diye konuştu.Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerin ve yatırımların huzur ile güvenin olduğu ortamlarda konuşulabileceğine işaret ederek, Akçaabat'ta daha konforlu ve kaliteli bir sanayi sitesi yapılacağını bildirdi.Türkiye'nin önemli ölçüde alt yapısını tamamladığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Daha sonra ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde partisinin seçim irtibat ofisinin açılışını yapan Bakan Karaismailoğlu, seçimlere kısa bir süre kaldığını ve herkesle kucaklaşmaya devam ettiklerini söyledi.Karaismailoğlu, Türkiye'yi karıştırmaya talip olanların bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından partisinin irtibat ofisinin açılışını yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adil karaismailoğlu, seçim, ak parti