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https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-bilgin-temmuz-ayinda-da-yeniden-emegi-koruyacak-asgari-ucret-duzenlemesini-devreye-sokacagi-1070424131.html
Bakan Bilgin: Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayat şartlarını dikkate alarak temmuzda emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacaklarını... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
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Bakan Bilgin: Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız

11:59 01.05.2023 (güncellendi: 12:00 01.05.2023)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayat şartlarını dikkate alarak temmuzda emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacaklarını kaydetti.
Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.
Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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