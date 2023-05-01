Bakan Akar: Sudan'dan uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik

"Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanına C-130 tipi uçaklarımızdan biri inmişti. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu, buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından uçağımız dün ülkemize döndü. Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçak ile iki A400 M uçağımız görevlendirildi. Uçaklarımız görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın tahliyesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."