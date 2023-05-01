https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-akar-sudandan-ucaklarimizla-479-vatandasimizin-tahliyesini-gerceklestirdik-1070450202.html
Bakan Akar: Sudan'dan uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik
Bakan Akar: Sudan'dan uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik
Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, - "Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T19:09+0300
2023-05-01T19:09+0300
2023-05-01T19:15+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanı
hulusi akar
sudan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında ateş açılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın gerekli tedbirlerin alınmasının ardından dün yurda döndüğünü belirtti.Bakan Akar, Star Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında TSK'ya ait uçağa ateş açılmasına yönelik soru üzerine Akar, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının önemini ifade etti.Tahliye çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde devam ettiğini belirten Akar, "Port Sudan ile Hartum bölgesinde toplanan vatandaşlarımızın tamamı kazasız, belasız ülkemize geldi" diye konuştu.Bakan Akar, havaalanına inişi sırasında ateş açılan TSK uçağının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, hulusi akar, sudan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hızlı destek kuvvetleri (hdk)
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, hulusi akar, sudan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hızlı destek kuvvetleri (hdk)
Bakan Akar: Sudan'dan uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik
19:09 01.05.2023 (güncellendi: 19:15 01.05.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, - "Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçak ile iki A400 M uçağımız görevlendirildi. Uçaklarımız görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında ateş açılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın gerekli tedbirlerin alınmasının ardından dün yurda döndüğünü belirtti.
Bakan Akar, Star Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında TSK'ya ait uçağa ateş açılmasına yönelik soru üzerine Akar, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının önemini ifade etti.
Tahliye çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde devam ettiğini belirten Akar, "Port Sudan ile Hartum bölgesinde toplanan vatandaşlarımızın tamamı kazasız, belasız ülkemize geldi" diye konuştu.
Bakan Akar, havaalanına inişi sırasında ateş açılan TSK uçağının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanına C-130 tipi uçaklarımızdan biri inmişti. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu, buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından uçağımız dün ülkemize döndü. Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçak ile iki A400 M uçağımız görevlendirildi. Uçaklarımız görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın tahliyesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."