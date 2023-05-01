https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-akar-40-yildir-basina-musallat-olan-beladan-asil-milletimizi-kurtaracagiz-1070433342.html

Bakan Akar: 40 yıldır başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız

Bakan Akar: 40 yıldır başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T14:14+0300

2023-05-01T14:14+0300

2023-05-01T14:14+0300

türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cennet vatanımızın korunması için hiçbir fark olmaksızın tek yürek olarak 85 milyon vatandaşımızın korunması için, hiçbir fark olmaksızın tek yumruk olarak devletimiz, milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz her türlü mücadeleyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu konuda güvenliğimize karşı olan teröristlerle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. 85 milyon hiçbir fark olmaksızın güven içinde, mutlu ve müreffeh yaşayacak. Bu konudaki ilerlemeler devam ediyor. Ülkemizin haklı menfaatlerini, denizlerimizi, hava sahamızda Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta koruduk, koruyoruz. Diğer taraftan dost ve kardeşlerimiz var; Libya var, can kardeşimiz Azerbaycan var, onlarla ilgili de mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil'Uluslararası ortamda Türkiye'nin artık özne haline geldiğini ve önemli rollerinin olduğunun altını çizen Bakan Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:Bakan Akar ve beraberindekiler ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek ağaç dikti.

https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-akar-sudanda-ucakta-olusan-hasari-ekibimiz-inceliyor-1070324524.html

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