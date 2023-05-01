https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-akar-40-yildir-basina-musallat-olan-beladan-asil-milletimizi-kurtaracagiz-1070433342.html
Bakan Akar: 40 yıldır başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız
Bakan Akar: 40 yıldır başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T14:14+0300
2023-05-01T14:14+0300
2023-05-01T14:14+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cennet vatanımızın korunması için hiçbir fark olmaksızın tek yürek olarak 85 milyon vatandaşımızın korunması için, hiçbir fark olmaksızın tek yumruk olarak devletimiz, milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz her türlü mücadeleyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu konuda güvenliğimize karşı olan teröristlerle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. 85 milyon hiçbir fark olmaksızın güven içinde, mutlu ve müreffeh yaşayacak. Bu konudaki ilerlemeler devam ediyor. Ülkemizin haklı menfaatlerini, denizlerimizi, hava sahamızda Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta koruduk, koruyoruz. Diğer taraftan dost ve kardeşlerimiz var; Libya var, can kardeşimiz Azerbaycan var, onlarla ilgili de mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil'Uluslararası ortamda Türkiye'nin artık özne haline geldiğini ve önemli rollerinin olduğunun altını çizen Bakan Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:Bakan Akar ve beraberindekiler ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek ağaç dikti.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-akar-sudanda-ucakta-olusan-hasari-ekibimiz-inceliyor-1070324524.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
Bakan Akar: 40 yıldır başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cennet vatanımızın korunması için hiçbir fark olmaksızın tek yürek olarak 85 milyon vatandaşımızın korunması için, hiçbir fark olmaksızın tek yumruk olarak devletimiz, milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz her türlü mücadeleyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu konuda güvenliğimize karşı olan teröristlerle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. 85 milyon hiçbir fark olmaksızın güven içinde, mutlu ve müreffeh yaşayacak. Bu konudaki ilerlemeler devam ediyor. Ülkemizin haklı menfaatlerini, denizlerimizi, hava sahamızda Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta koruduk, koruyoruz. Diğer taraftan dost ve kardeşlerimiz var; Libya var, can kardeşimiz Azerbaycan var, onlarla ilgili de mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
'Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil'
Uluslararası ortamda Türkiye'nin artık özne haline geldiğini ve önemli rollerinin olduğunun altını çizen Bakan Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil. Şuanda uluslararası ortamda gerçekten özne haline gelmiştir, söz sahibidir. İster Ortadoğu'da, ister Balkanlar'da, ister Kaflkasya'da, isterse Ukrayna - Rusya Savaşı'nda olsun bizim söylediklerimiz önemli. Önemli rollerimiz var. Geçen sene 22 Temmuz'da yaptığımız anlaşmayla 29 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine gitti. Eğer bu anlaşma olmasaydı, Ukrayna - Rusya bir araya gelmeseydi ciddi bir şekilde özellikle Afrika'da açlık, açlığa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, siyasi istikrarsızlığa kadar gidecekti. Bunun da sonuçları bütün dünyada hissedilecekti. Bunu da önleyen Türkiye olmuştur."
Bakan Akar ve beraberindekiler ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek ağaç dikti.