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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/aksener-18-26-yas-grubundaki-cocuklarimiza-2-bin-500-lira-maas-baglayacagiz-1070453968.html
Akşener: 18-26 yaş grubundaki çocuklarımıza 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız
Akşener: 18-26 yaş grubundaki çocuklarımıza 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız
Nevşehir'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T20:53+0300
2023-05-01T20:58+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iktidar
alevi
tür
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.Akşener, Nevşehir'de partisinin il başkanlığınca Lise Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.Caddeye kurulan platformda vatandaşlara seslenen Akşener, üç yıldır esnafı gezerek dertlerini dinlediğini, vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla projeler ürettiklerini söyledi.'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız?'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "'Alevilere saygı duyarız, yani biz her türe saygı duyarız' diyor. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır, insanız biz insan. Sünnisi ile Alevisi ile insanız. Ne demek tür? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz insanız, Allah'ın yarattığı kuluz, kul" diye konuştu.'Bir karar vereceksiniz önümüzdeki bayram kurban kesmeyi istiyorsanız iki oy vereceksiniz'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, şunları kaydetti:'Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar'İktidara geldiklerinde milletin kazanımlarını artırmak amacıyla hazırladıkları projelere değinen Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:"Kazanç odaklı tarım ürünleri fiyatlama sistemi getireceğiz. Ektiğiniz ürünlerin fiyatlarını önceden söyleyip, zarara uğramanızın önüne geçeceğiz. Çiftçi borçlarının takibini durduracağız. Tarım organize bölgeleri kuracağız. Atatürk Orman Çiftliğinde Tarım Bilimleri Akademisi açıp, ata tohumlarımızı burada yeniden üretir hale getireceğiz. Hastanelerde yatak sayısı o kadar düşük ki onu artıracağız. Hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısını artıracağız. Devlet okullarından ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün çocuklarımıza iki öğün yemek vereceğiz. 18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar."
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meral akşener, iktidar, alevi, tür, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
meral akşener, iktidar, alevi, tür, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Akşener: 18-26 yaş grubundaki çocuklarımıza 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız

20:53 01.05.2023 (güncellendi: 20:58 01.05.2023)
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - KORAY ÜNLÜ-
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Nevşehir'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.
Akşener, Nevşehir'de partisinin il başkanlığınca Lise Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
Caddeye kurulan platformda vatandaşlara seslenen Akşener, üç yıldır esnafı gezerek dertlerini dinlediğini, vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla projeler ürettiklerini söyledi.

'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "'Alevilere saygı duyarız, yani biz her türe saygı duyarız' diyor. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır, insanız biz insan. Sünnisi ile Alevisi ile insanız. Ne demek tür? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz insanız, Allah'ın yarattığı kuluz, kul" diye konuştu.

'Bir karar vereceksiniz önümüzdeki bayram kurban kesmeyi istiyorsanız iki oy vereceksiniz'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, şunları kaydetti:
"Esnafı gezerken bir kere bile kendi partimi övmedim, başka partileri yermedim. Milletimizi dinledim ve gördüm ki beş farklı emekli maaşı var. 1500 liralık, 1900 liralık emekli maaşı var. Yani Bağ-Kur ve SSK'da pek çok farklı emekli maaşı var. Başladım çözüm üretmeye ve en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır demeye başladım. Nihayetinde şimdi 7 bin 500 liraya çıkardılar ama yetmez. Önümüzde Kurban Bayramı var. Her birimiz dinimizin gereğini yerine getirmeye çalışan inançlı insanlarız. Ey emekli kardeşim kurban kesebilecek misin? Danaya da girseniz bir pay 14-15 bin lira, koyun ya da koç alsanız da 12 bin 500-15 bin lira. Geçen sene 5 bin liraydı. Bir karar vereceksiniz önümüzdeki bayram kurban kesmeyi istiyorsanız iki oy vereceksiniz, bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz. Göreceksiniz, Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak."

'Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar'

İktidara geldiklerinde milletin kazanımlarını artırmak amacıyla hazırladıkları projelere değinen Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kazanç odaklı tarım ürünleri fiyatlama sistemi getireceğiz. Ektiğiniz ürünlerin fiyatlarını önceden söyleyip, zarara uğramanızın önüne geçeceğiz. Çiftçi borçlarının takibini durduracağız. Tarım organize bölgeleri kuracağız. Atatürk Orman Çiftliğinde Tarım Bilimleri Akademisi açıp, ata tohumlarımızı burada yeniden üretir hale getireceğiz. Hastanelerde yatak sayısı o kadar düşük ki onu artıracağız. Hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısını artıracağız. Devlet okullarından ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün çocuklarımıza iki öğün yemek vereceğiz. 18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar."
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