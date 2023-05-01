https://sputniknews.com.tr/20230501/aksener-18-26-yas-grubundaki-cocuklarimiza-2-bin-500-lira-maas-baglayacagiz-1070453968.html

Akşener: 18-26 yaş grubundaki çocuklarımıza 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız

Akşener: 18-26 yaş grubundaki çocuklarımıza 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız

Nevşehir'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T20:53+0300

2023-05-01T20:53+0300

2023-05-01T20:58+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iktidar

alevi

tür

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.Akşener, Nevşehir'de partisinin il başkanlığınca Lise Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.Caddeye kurulan platformda vatandaşlara seslenen Akşener, üç yıldır esnafı gezerek dertlerini dinlediğini, vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla projeler ürettiklerini söyledi.'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız?'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "'Alevilere saygı duyarız, yani biz her türe saygı duyarız' diyor. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır, insanız biz insan. Sünnisi ile Alevisi ile insanız. Ne demek tür? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz insanız, Allah'ın yarattığı kuluz, kul" diye konuştu.'Bir karar vereceksiniz önümüzdeki bayram kurban kesmeyi istiyorsanız iki oy vereceksiniz'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, şunları kaydetti:'Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar'İktidara geldiklerinde milletin kazanımlarını artırmak amacıyla hazırladıkları projelere değinen Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:"Kazanç odaklı tarım ürünleri fiyatlama sistemi getireceğiz. Ektiğiniz ürünlerin fiyatlarını önceden söyleyip, zarara uğramanızın önüne geçeceğiz. Çiftçi borçlarının takibini durduracağız. Tarım organize bölgeleri kuracağız. Atatürk Orman Çiftliğinde Tarım Bilimleri Akademisi açıp, ata tohumlarımızı burada yeniden üretir hale getireceğiz. Hastanelerde yatak sayısı o kadar düşük ki onu artıracağız. Hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısını artıracağız. Devlet okullarından ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün çocuklarımıza iki öğün yemek vereceğiz. 18-26 yaş grubundaki bütün çocuklarımıza 2023 rakamlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde yaşayan tüm kadınlara da hem 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız hem de sigortalı olacaklar."

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meral akşener, iktidar, alevi, tür, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan