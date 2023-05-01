https://sputniknews.com.tr/20230501/ak-parti-sozcusu-celik-bu-bayragin-golgesi-altinda-kardesce-yasamamizi-istemiyorlar-1070410647.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar. Her gün 'kardeşlik, demokrasi' diyenlerin hayatlarında demokrasi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T00:53+0300

2023-05-01T00:53+0300

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ömer çelik

2023 türkiye seçimleri

cumhur ittifakı

recep tayyip erdoğan

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Adana'dan AK Parti milletvekili adayı Ömer Çelik, Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'nde kalabalığa hitap etti.Cumhur İttifakı karşısında bir yapı ve oluşumun olduğunu belirten Çelik, bunların amacının Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek olduğunu dile getirdi.Birilerinin büyüyen, gelişen ve ileriye giden Türkiye'yi istemediğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak şunları söyledi:Terör örgütlerinin her gün "Bizim amacımız Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını ilan ettiğini belirten Çelik, bunlara karşı en güzel cevabı milletin vereceğini, vatandaşların 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğini aktardı.Savunma sanayisindeki gelişmeler ve diğer yatırımlara da değinen Çelik, şöyle devam etti:Yakın zamanda Ceyhan'da petrol çıktığını hatırlatan Çelik, geçmişte bu kuyuların içerisinde bir şey yok diye kapatıldığına dikkati çekti.Çelik, "Bu kuyuları açıp da içinde petrol olduğu halde, içinde bir şey yokmuş diye kapatanlar kim? Bunların arkasındakiler, bunlara ses çıkarmayan siyasiler kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu Türkiye tablosunda, hiç kimse Türkiye'nin zenginliklerinin, imkan ve kabiliyetlerinin üzerine beton dökemez. Onların hepsi milletimizin hizmetine sunulur" değerlendirmesinde bulundu.Her sorunu yakından takip ettiklerini dile getiren Çelik, sorunların çözümü için uğraştıklarını anlattı.Seçimlere kısa süre kaldığını ve her bir oyun önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

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ömer çelik, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan