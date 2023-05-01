https://sputniknews.com.tr/20230501/afad-deprem-bolgesine-donmek-isteyenlere-kolaylik-saglanacak-1070460366.html
AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlere, talepleri halinde afet öncesinde bulundukları şehirlere dönüşleri... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:25+0300
2023-05-01T22:25+0300
2023-05-01T22:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
deprem
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem
AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
22:25 01.05.2023 (güncellendi: 22:27 01.05.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlere, talepleri halinde afet öncesinde bulundukları şehirlere dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.