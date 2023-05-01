https://sputniknews.com.tr/20230501/afad-deprem-bolgesine-donmek-isteyenlere-kolaylik-saglanacak-1070460366.html

AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD: Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlere, talepleri halinde afet öncesinde bulundukları şehirlere dönüşleri... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:25+0300

2023-05-01T22:25+0300

2023-05-01T22:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afad

deprem

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.

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2023

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem