https://sputniknews.com.tr/20230501/abd-ukraynada-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1070463467.html
ABD, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
ABD, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Artyomovsk yakınlarında bir vatandaşının kaybettiği yönündeki haberi doğruladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T23:20+0300
2023-05-01T23:20+0300
2023-05-01T23:20+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz. Ölenin ailesiyle temas halindeyiz ve gereken tüm desteği sağlıyoruz. Aileye saygı nedeniyle ek bilgi vermeye hazır değiliz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce CNN televizyonu, Ukrayna ordusu tarafında çatışmalara katılan eski ABD Deniz Piyadeleri mensubu Cooper Andrews’un Artyomovsk yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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abd, ukrayna, artyomovsk
ABD, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Artyomovsk yakınlarında bir vatandaşının kaybettiği yönündeki haberi doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz. Ölenin ailesiyle temas halindeyiz ve gereken tüm desteği sağlıyoruz. Aileye saygı nedeniyle ek bilgi vermeye hazır değiliz” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce CNN televizyonu, Ukrayna ordusu tarafında çatışmalara katılan eski ABD Deniz Piyadeleri mensubu Cooper Andrews’un Artyomovsk yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.