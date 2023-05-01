https://sputniknews.com.tr/20230501/abd-ukraynada-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1070463467.html

ABD, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

ABD, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Artyomovsk yakınlarında bir vatandaşının kaybettiği yönündeki haberi doğruladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T23:20+0300

2023-05-01T23:20+0300

2023-05-01T23:20+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

artyomovsk

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz. Ölenin ailesiyle temas halindeyiz ve gereken tüm desteği sağlıyoruz. Aileye saygı nedeniyle ek bilgi vermeye hazır değiliz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce CNN televizyonu, Ukrayna ordusu tarafında çatışmalara katılan eski ABD Deniz Piyadeleri mensubu Cooper Andrews’un Artyomovsk yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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