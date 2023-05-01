https://sputniknews.com.tr/20230501/abd-hazinesi-yilin-ikinci-ceyregine-iliskin-borclanma-tahminini-yukseltti-1070463923.html

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 726 milyar dolara yükseltti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T23:34+0300

2023-05-01T23:34+0300

2023-05-01T23:34+0300

ekonomi

abd

abd hazine bakanlığı

dolar

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Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.Açıklamada, Hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde 726 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.Haziran sonu nakit dengesinin 550 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün ocak ayında duyurulan tahminden 449 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde de 733 milyar dolar borçlanmasının ve eylül sonu nakit dengesinin 600 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.​​​​​​​Hazinenin ocak-mart döneminde ise 657 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 178 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.Bakanlık, ocak ayında paylaştığı tahminde Hazinenin yılın ilk çeyreğinde 932 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 500 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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